حمیدرضا مقدم فر درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوع برخورد شبکه خبری بی بی سی با انفجار دیروز در یکی از پادگان های نظامی سپاه گفت: بی بی سی با نوع حرکت دیروز خود و انتشار اخبار مربوط به انفجار در یکی از مراکز نظامی متعلق به سپاه پاسداران قصد داشت از این فرصت به دست آمده به نفع اربابان خود استفاده نماید در صورتیکه خود آنها بهتر می دانند که احتمال وقوع اتفاقات مشابه حادثه ملارد در تمام مراکز نظامی دنیا وجود دارد.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران با اشاره به دروغ های پی در پی شبکه خبری بی بی سی در انتشار اخبار مربوط به این حادثه اظهار داشت: این برخورد بی بی سی نشان از یک عملیات روانی و سوء استفاده از یک حادثه تلخ و ناگوار برای ملت ایران است.

مقدم فر در ادامه افزود: بی بی سی قصد داشت این حادثه را که برای ملت ایران ناگوار بود را به یک رعب و وحشت ناشی از یک حمله نظامی برای مردم تبدیل کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: این حرکت بی بی سی نفرت مردم ایران را نسبت به این شبکه خبری افزایش داد.

مقدم فر با بیان اینکه عملیات روانی بی بی سی در ارتباط با این حادثه کارساز نبود، گفت: این شبکه خبری در بین مردم ما به یک بنگاه دروغ پراکنی معروف شده است و به همین واسطه عملیات روانی آنها بعد از این حادثه تاثیری بر روی افکار عمومی نداشت.

معاون فرهنگی سپاه همچنین با اشاره به اقدام به موقع سپاه در انتشار اخبار به موقع و شفاف از این حادثه اظهار داشت: بعد از شایعه پراکنی های بی بی سی روابط عمومی سپاه پاسداران بلافاصله اخبار دقیق مربوط به علت انفجار و تعداد کشته شدگان را منتشر کرد که پایانی بر شایعات و دروغ پراکنی های بی بی سی بود.

وی در ادامه از مسئولان نظام خواست تا با اطلاع رسانی به موقع در رخدادهای مختلف فرصت سوء استفاده را از رسانه های بیگانه بگیرند.