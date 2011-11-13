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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

شهروندان مشهدی از طرح ایجاد فضای سبز در منازل استقبال کردند

شهروندان مشهدی از طرح ایجاد فضای سبز در منازل استقبال کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی مشهد گفت: شهروندان استقبال خوبی از طرح ایجاد فضای سبز در منازل خود داشته اند که براساس آن نیز شامل بخشودگی عوارض و ارائه تسهیلاتی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه غیور بعد ازظهر یکشنبه  در حاشیه جلسه شواری شهر با اشاره به ایجاد فضاهای سبز در مجتمع های مسکونی افزود: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شهروندان اجازه داده می شود در منازل و مجتمع های مسکونی خود فضاهای سبز مانند باغ بوم ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در جشنواره گل و گیاه که از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد برگزار شده بود به شهروندانی که در فضای منازل خود ازگل و گیاه استفاده کرده بودند تسهیلاتی اعطا شد که باعث تشویق آنان نیز شد.

غیور هدف از تشویق مردم به ایجاد فضاهای سبز در سطح شهر و منازل را زیباسازی محیط زندگی آنان و طراوت شهری دانست وعنوان کرد: از همین رو به تازگی مصوبه جدیدی در شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است که بر اساس آن منازل و مجتمع هایی که فضای 500 متر به بالا دارند باید حتما فضایی را برای ایجاد فضای سبز اختصاص دهند.

کد مطلب 1459425

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