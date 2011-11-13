شهروندان مشهدی از طرح ایجاد فضای سبز در منازل استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه غیور بعد ازظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شواری شهر با اشاره به ایجاد فضاهای سبز در مجتمع های مسکونی افزود: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شهروندان اجازه داده می شود در منازل و مجتمع های مسکونی خود فضاهای سبز مانند باغ بوم ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در جشنواره گل و گیاه که از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد برگزار شده بود به شهروندانی که در فضای منازل خود ازگل و گیاه استفاده کرده بودند تسهیلاتی اعطا شد که باعث تشویق آنان نیز شد.

غیور هدف از تشویق مردم به ایجاد فضاهای سبز در سطح شهر و منازل را زیباسازی محیط زندگی آنان و طراوت شهری دانست وعنوان کرد: از همین رو به تازگی مصوبه جدیدی در شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است که بر اساس آن منازل و مجتمع هایی که فضای 500 متر به بالا دارند باید حتما فضایی را برای ایجاد فضای سبز اختصاص دهند.