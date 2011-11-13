نتایج اولیه خانه مطبوعات البرز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مجمع عمومی خانه مطبوعات البرز و برگزاری انتخابات هئیت مدیره خانه مطبوعات البرز اعضای آن مشخص شدند.

بنا بر اعلام حاضران در جلسه نتایج اولیه برگزاری انتخابات اولین خانه مطبوعات البرز به شرح ذیل است:

در بخش مدیران مسئول و سردبیران زهرا کورانی و اکبر حیدری، در بخش خبرنگاران محمد غلام ابوالفضل، عزیز حیدری و ملیحه مومن پور و علیرضا فرزانه ( علی البدل)، در بخش سرپرستان خبرگزاری یاسمن مرادی، سرپرستان نشریات مهدی کریمایی و در بخش بازرس نیز محمد عزیزپور و ام البنین خانی نژاد بیشترین آرا به خود اختصاص داده و به عنوان هیئت مدیره خانه مطبوعات البرز انتخاب شدند.

میزان دقیق آرا و تایید این انتخابات از سوی اداره کل ارشاد البرز هنوز اعلام نشده و این نتایج صرفا آرا اولیه را نشان می دهد.

163 نفر اعضای خانه مطبوعات البرز را تشکیل می دهند.