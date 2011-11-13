همه باید برای احیای دین و فرهنگ اسلامی تلاش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه قم با آرزوی علو درجات برای شهدای حادثه انفجار اخیر در تهران گفت: شنیدن خبر شهادت تعدادی از سپاهیان مرا بسیار متأثر کرد.



وی اظهار داشت: شهادت معامله جان انسان با خداست و کسی که با خدا معامله می‌کند جانش را بیهوده از دست نمی‌دهد بلکه به بهترین نوع مرگ از دنیا می‌رود.



استاد برجسته حوزه علمیه در ادامه با بیان اینکه احیای اسلام و محافظت از دین وظیفه همه افراد است، گفت: مردم کشور برای احیای اسلام و دین در دوران جنگ از مال و فرزند و خانه خود گذشتند و امروز هم همه باید در این مسیر حرکت کنیم.



آیت الله صافی با تأکید بر اینکه همه باید به دنبال احیای دین و فرهنگ اسلامی باشیم و برهمین اساس حرکت کنیم بیان داشت: جوانان ما بر اساس این اعتقاد و برای این هدف در دفاع از دین کوتاهی نکردند و تنها هدفشان بقاء دین تا ابد و برقراری پرچم اسلام بود.



نام علی(ع) از مصادیق اسماء الهی است



وی نام علی(ع) را از مصادیق اسماء الهی دانست و اظهار داشت: این اسم بعد از نام پیامبر(ص) از اسامی حسنی است و از بزرگترین اسامی محسوب می‌شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه همه عالم اسم خدا و مظهر تجلی اوست بیان داشت: در روایت وارد شده است که وقتی روز قیامت می‌شود و برخی گرفتار هستند همین اسامی و شفاعت آنان، آنها را نجات می‌دهد.



انتقاد از انتخاب اسامی غربی



وی از انتخاب اسامی اروپایی از سوی برخی از خانواده‌ها برای فرزندانشان انتقاد کرد و گفت: برخی که خود را شیعه می‌دانند چرا چنین اسم‌هایی را انتخاب می‌کنند و در مقابل خدا چه پاسخی خواهند داشت.



استاد حوزه علمیه تأکید کرد: برخلاف برخی که فکر می‌کنند این اسامی برای آنان ارزش به همراه دارد باید بدانند که ارزش آنان کم می‌شود.



وی با اشاره به نقش سپاهیان در کشور تصریح کرد: باید مراقب باشید دین در جامعه کمرنگ و شعائر اسلامی تضعیف نشود.



این مرجع تقلید با اشاره به رواج برخی منکرات در جامعه تأکید کرد: متأسفانه گاهی شاهد رواج برخی منکرات در کشور هستیم و برخی بداخلاقی‌ها را می‌بینیم که نباید اتفاق بیفتد.



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: همه سپاه ما سپاه امام زمان(عج) است و مورد عنایت ایشان و همه باید دنبال همان ارزش‌های ابتدای انقلاب اسلامی باشیم.