به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله واعظ طبسی در دیدار هیئت علما و فرهیختگانی از کشور مصر گفت: امروز شما پیروز میدان مبارزه با قدرت‌های بزرگ هستید، شما امروز به اسلام عزت بیشتری بخشیدید و توانستید این پیام را به دنیا بدهید که اگر مردم بخواهند، می‌توانند بزرگترین قدرت دنیا را به زانو درآورند.

وی با بیان اینکه کشتارها نشان پیروزی نیست، افزود: اینها نشان ضعف قدرت‌های سلطه‌گر است و پیروز واقعی این میادین، ملت مصر، تونس، بحرین و یمن هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با این هشدار که کار تمام نشده و این پیروزی اول کار شماست، ادامه داد: باید با همین صفا، صمیمیت، عشق به دین، ملت و فرهنگ و تمدن کشورتان مراقب باشید که دشمن پس از این نتواند از شرایط به نفع خودش سود ببرد.

وی تصریح کرد: آنچه موجب شد جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم شاه و دشمنی که همه قدرت‌های جهانی از آمریکا گرفته تا بعضی کشورهای اروپایی و منطقه آن را تقویت می‌کردند، پیروز شود، اتحاد کلمه بین ملت و تبعیت از رهبری انقلاب اسلامی بود.

آیت الله واعظ طبسی گفت: آنچه مسلمانان را به عنوان یک امت دور هم جمع می‌کند و ملاک وحدت، صمیمیت، برادری و یکپارچگی است، قرآن کریم، سنت رسول اکرم(ص) و محبت و عشق به اهل بیت(ع) است که امیدواریم همه با فکر، مطالعه و دقت سعی کنیم این پایه‌های فکری را استحکام بخشیم و تلاش کنیم تا امت اسلام به هم نزدیک‌تر شوند.

وی با بیان این که برای همه ما مهم، مسائل اصولی است و در فروع می‌توان با گفتمان به تفاهم رسید، افزود: تلاش برای نزدیک کردن فرق اسلامی و ایجاد وحدت بین امت اسلام و مبارزه با جریان‌های فکری که مترصد ایجاد اختلاف بین مسلمین هستند، از مهم‌ترین کارهایی است که باید نسبت بدان احساس مسئولیت کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: متأسفانه جریان‌های فکری که در برابر تشیع موضع‌گیری کرده و ما را به یک سری مسائل خاص متهم می‌کنند، شاید خود نمی‌دانند که در خدمت استعمار هستند، زیرا قدرت‌های سلطه‌گر و کسانی که منابع مالی، معنوی و فکر و اندیشه دنیای اسلام را هدف قرار داده‌اند، با ایجاد تفرقه می‌توانند حضور و نفوذ خود را در دنیای اسلام ایجاد کرده و به منافع مادی برسند.

وی با اشاره به تهدیدات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ابراز داشت: دشمن با همه رجزخوانی‌ها، شعارها و تهدیدات، بسیار ضعیف است و بسیار ترس دارد و روی قدرت تأثیرگذاری فرهنگ اسلامی خیلی حساب کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: 32 سال از انقلاب ما می‌گذرد، در این مدت فشارهای مختلف از جمله 8 سال جنگ تحمیلی و اقدامات تبلیغی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را بر ما وارد کرد، اما هنوز بعد از 32 سال ما را رها نمی‌کنند و همین اواخر آمریکا ما را به حمله نظامی تهدید کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: البته ما معتقدیم که این اتفاق نخواهد افتاد، اما اگر بر اساس جهالت و نادانی و زیاده‌خواهی‌ها و قدرت‌طلبی‌ها دست به چنین بازی بزنند، مطمئناً عکس‌العمل جمهوری اسلامی به گونه‌ای خواهد بود که پیامش برای همه‌ی قدرت‌های سلطه‌گر، احساس سقوط حتمی آن‌ها است.

در ابتدای این دیدار، محمد ابوالعزائم به نمایندگی از هیئت مصری در سخنانی گفت: از جمله استراتژی ما وحدت اسلامی و مقابله با تفکر وهابیت است و تاکنون بیش از 100 جلد کتاب علیه این تفکر به چاپ رسیده است.

وی همچنین به ابراز ارادت به محضر ائمه معصومین(ع) پرداخت و گفت: تاکنون توسط این گروه 7 عنوان کتاب در دفاع از مکتب شیعه 12 امامی منتشر شده است.