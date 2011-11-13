11 مرکز فرهنگی دیجیتال در استان مرکزی فعالیت دارد

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خانه های فرهنگی دیجیتال راهی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و دوری نسل جوان جامعه اسلامی از انحراف است.

وی افزود: در حال حاضر 11مرکز فرهنگی دیجیتال در استان مرکزی خدمات اینترنتی پاک، محصولات فرهنگی و بازی های تولید داخل را به همشهریان عزیز ارایه می کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه از این تعداد یک مجتمع دیجیتال شهری و 10مرکز در سطح مساجد استان راه اندازی شده است، اضافه کرد: مجتمع دیجیتالی استانی نیز به زودی در فرهنگسرای آیینه اراک راه اندازی می شود.

مشایخی با اشاره به جنگ نرم دشمنان و تهاجم فرهنگی که علیه ایمان و اعتقادات نسل جوان توسط دشمنان راه اندازی شده است، گفت: مرکز این جنگ نرم فضای مجازی است که مسئولان فرهنگی در راستای مقابله با این جنگ فرهنگی وظیفه سنگینی دارند.