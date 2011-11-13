  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

مشایخی:

11 مرکز فرهنگی دیجیتال در استان مرکزی فعالیت دارد

11 مرکز فرهنگی دیجیتال در استان مرکزی فعالیت دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: در حال حاضر ۱۱ مرکز فرهنگی و خانه های دیجیتال در استان فعالیت دارند.

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خانه های فرهنگی دیجیتال راهی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و دوری نسل جوان جامعه اسلامی از انحراف است.

وی افزود: در حال حاضر 11مرکز فرهنگی دیجیتال در استان مرکزی خدمات اینترنتی پاک، محصولات فرهنگی و بازی های تولید داخل را به همشهریان عزیز ارایه می کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه از این تعداد یک مجتمع دیجیتال شهری و 10مرکز در سطح مساجد استان راه اندازی شده است، اضافه کرد: مجتمع دیجیتالی استانی نیز به زودی در فرهنگسرای آیینه اراک راه اندازی می شود.

مشایخی با اشاره به جنگ نرم دشمنان و تهاجم فرهنگی که علیه ایمان و اعتقادات نسل جوان توسط دشمنان راه اندازی شده است، گفت: مرکز این جنگ نرم فضای مجازی است که مسئولان فرهنگی در راستای مقابله با این جنگ فرهنگی وظیفه سنگینی دارند.

کد مطلب 1459431

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها