به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در نخستین همایش هم اندیشی اخلاق در فوتبال که در مشهد برگزار می شود، گفت: من استاد اخلاق نیستم، پس به خودم اجازه نمی دهم که در این خصوص صحبت کنم اما می خواهم درباره رفتار حرفه‌ای یک بازیکن صحبت کنم.

وی افزود: بازیکن حرفه‌ای از درون یک فوتبال و باشگاه حرفه‌ای بیرون می آید. بنابراین نمی توانیم از یک بازیکن چیزی را انتظار داشته باشیم که در خصوص آن آموزش ندیده است.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با انتقاد از اینکه در فوتبال ایران فقط درباره پول و قرارداد صحبت می شود، خاطر نشان کرد: در همه جای دنیا فوتبالیست‌ها کم و بیش پول می گیرند و این به تنهایی به معنای حرفه‌ای‌گری نیست. مشکل اصلی ما این است از کسی که دوره راهنمایی و دبیرستان را پشت سر نگذاشته، مدرک لیسانس می خواهیم!

هاشمیان با یادآوری اینکه فوتبال ایران برخلاف اروپاست، اظهار داشت: در اینجا همه چیز از پایین به بالا دیده می شود، در حالیکه حرفه‌ای گری از بالا به پایین منتقل خواهد شد. در اروپا از مدیر گرفته تا مربی و بازیکن آموزش می بینند. در اروپا بازیکن بعد از تمرین باید یکسری اصول حرفه‌ای را در کارها و رفتار خود رعایت کند اما در اینجا بدین شکل نبوده و قبل و بعد از تمرین کسی به فوتبال کاری ندارد!

وی خاطر نشان کرد: در فوتبال ایران بازیکنان تازه وقتی پیشکسوت می شوند، حسرت روزهای بازیگری خود را می خورند که در آن روزها چه باید می کردند و چه نباید می کردند. همه این موارد و موارد دیگر نشان می دهد که سیستم آموزشی فوتبال ما مشکل دارد.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: در ایران بازیکن وقتی که ملی پوش می شود یک برگه کاغذ درباره سوابق فوتبالی خود ندارد، با این شرایط چگونه می توان در خصوص نقاط ضعف و قوت فنی و اخلاقی او صحبت کرد؟

وی در خاتمه تصریح کرد: در فوتبال ایران استفاده از روانشناس بیشتر یک ژست است، در حالی که در تیم‌های پایه بیشتر به این مسئله نیاز است، چون شخصیت بازیکن در این دوره شکل می گیرد.

جلسه هم اندیشی اخلاق در فوتبال با حضور مسئولان فدراسیون و اهالی فوتبال امروز یکشنبه به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار شد.