عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شدت بارش فردا در نوار شمالی به ویژه استانهای غربی مانند اردبیل و گیلان است.

به گفته وی، روزسه شنبه بارشها علاوه بر نوار ساحلیبه ویژه غرب آن در استان های قزوین ، تهران و البرز نیز به صورت متناوب رخ می دهد.

امیدوار شهری اظهار داشت: از روز چهارشتبه شدت بارش در نیمه غربی شامل استانهای غرب دریای خزر، تهران، کرمانشاه ،ایلام ، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال بختیاری خواهد بود.

به گفته وی ، در روز پنج شنبه بارشها در جنوب غرب کشور، زاگرس جنوبی و بوشهرو همچنین در غرب و در استان های کردستان، کرمانشاه، همدان، غرب دریای خزر و شرق خوزستان متمرکز است.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از روند نزولی و کاهش درجه حرارت در روز های آینده به دلیل ورود سامانه بارشی در کشور خبر داد.

امیدوار با بیان اینکه جو استان تهران تا پنجشنبه ناپایدار بوده و بارش پراکنده را خواهیم داشت افزود: آسمان تهران در روز دوشنبه نیمه ابری در ارتفاعات با بارش پراکنده پیش‌بینی شده است،‌ ‌در عین حال انتظار داریم از اواخر سه‌شنبه دور جدید بارش‌ها در تهران آغاز شود که بیشترین بارش را برای روز چهارشنبه پیش‌بینی می‌کنیم.

وی با اشاره به احتمال رگبار و رعد و برق از اواخر وقت سه‌شنبه در تهران افزود‌:‌ در عین حال در تهران بارش باران و در ارتفاعات انتظار بارش برف وجود دارد.

