بیداری اسلامی شایسته ترین تعبیر برای تحولات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهرعلی اکبر ولایتی در نشست بیداری اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: بهترین نام برای آنچه در جهان در حال وقوع است ، بیداری اسلامی است و دلایل روشن و انکار نشدنی در این باره وجود دارد .

وی گفت: کشورهای غربی به این جریانات بهار عربی می گویند که نشانه ابای آنها از به کاربردن نام اسلام و مطرح شدن صبغه دینی این حرکت است زیرا اگر آنها به صبغه دینی اعتراف کنند باید تبعات آن را نیز بپذیرند .

ولایتی تصریح کرد: این تفاوت نام گذاری چیزی را عوض نمی کند و مردم منتظر نیستند ببینند از خارج مرزها ، چه نامی برای حرکت آنها می گذارند تا مسیر خود را با آن هماهنگ کنند .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل در عین حال با تأکید بر لزوم مراقبت در این زمینه افزود: با اشاره به جزئیات جنبش های اخیر، می توان اسلامی بودن آنها را اثبات کرد .

ولایتی گفت:‌ نخستین حرکت در تحرکات موسوم به انقلاب های رنگی در لهستان و در آستانه فروپاشی شوروی سابق رخ داد و غربی ها نه با نیت خیرخواهی بلکه برای فروپاشی شوروی سابق از این تحرکات حمایت کردند .

وی افزود: این تحرکات در جاهای دیگر هم رخ داد و نام انقلاب مخملین گرفت ، خواستند این کار را در ایران نیز تکرار کنند که نتوانستند.

ولایتی در ادامه گفت: خودسوزی جوانی در تونس آغاز حرکت مردم این کشور بود هرچند تفکر این حرکت انقلابی از قبل وجود داشت و مردم فقط منتظر جرقه ای بودند .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل افزود: مردم مصر هم حرکت خود را با شعار الله اکبر از میدان التحریر قاهره آغاز کردند و بیشترتظاهرات تعیین کننده آنها پس از اقامه نمازجمعه در این میدان برگزارشد .

وی ادامه داد: نخستین حرف گروه های مختلفی چون اخوان المسلمین و عمل اسلامی نیز که در این حرکت فعال شدند ، اصلاح قانون اساسی و اسلامی شدن آن بود .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل گفت: گروهی برای این کار تشکیل شد و رأی گیری کردند که در نهایت 77 درصد مردم مصر به اسلامی شدن این کشور رأی مثبت دادند و اینها همه نشانه های انکار نشدنی اسلامی بودن مردم در این حرکت هاست .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل همچنین به برگزاری نخستین مجمع عمومی بیداری اسلامی در ایران اشاره کرد و گفت: از سران جنبش های فکری و جهادی اسلامی جهان عرب برای تشکیل این مجمع دعوت کردیم و از800 مهمان دعوت شده ، 700 نفر به اجلاس آمدند این در حالی بود که70 درصد آنان از برادران اهل تسنن بودند.

ولایتی افزود: همه نحله های فکری کشورهای مختلف نمایندگانی به این اجلاس فرستادند و همه سردمداران این جنبش ها در جهان اسلام در این اجلاس شرکت کردند .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل گفت: این دعوت ها همه با نام بیداری اسلامی بود و این پاسخ های مثبت به دعوت ایران ، آنها را از نظر غرب و آمریکا در معرض اتهام ارتباط قرار می داد ولی با این حال پاسخ های مثبت آنان نشانه توجه آنها به اسلام و بیداری اسلامی و پذیرفتن این تعبیر است .

وی افزود: این اقدام از نظر برخی شرکت کنندگان در این اجلاس ،جهاد اصغر بوده است که باید استمرار یابد و مانع انحراف خط اسلامی شود و اجازه ندهد آمریکاو عمالش در منطقه آن را مصادره کنند .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل گفت: همه شرکت کنندگان در این اجلاس از عرب و غیرعرب و سران جنبش های اخیر منطقه به اتفاق تصویب کردند که این مجمع نام مجمع جهانی بیداری اسلامی بگیرد و در حدود130 سخنرانی صورت گرفته در نشست عمومی و کمیسیون های آن ، هیچ کلمه ای جز این موضوع مطرح نشد و این ها همه دلایلی بر اسلامی بودن این حرکت هاست . ولایتی تأکید کرد در بیداری اسلامی بودن این حرکت ها شکی نیست ولی این کار مهم ، جهاد اصغر است و مهم تر از آن، حفظ دستاوردهای حرکت است .

وی در ادامه گفت: قطعا فتح طرابلس در لیبی به دست انقلابیون برای غربی ها قابل پیش بینی نبود در غیراین صورت ، کار دیگری انجام می دادند و از این کار جلوگیری می کردند.

ولایتی افزود: در بحرین هم پیشتاز انقلابیون ، روحانیانند در یمن نیز چنین است و همه حرکت های اولیه و بعدی و ایستادگی ها و تلاش ها ، زیر پرچم اسلام است .

وی گفت: آینده ، نسبتا روشن است ولی راحت نیست ، چون خاورمیانه همیشه مرکز عالم بوده است و نمی شود رویدادی در این منطقه رخ دهد و آثار آن در دنیا مشاهده نشود .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل افزود:‌ افزایش قیمت طلا و سقوط بورس های کشورها نشانه ناامنی اقتصادی در دنیا و بی اعتمادی مردم به حوزه اقتصاد است و کسانی که در کشورهای عربی قیام کرده بودند نیز می بینند که کشوری که می توانند به عنوان تکیه گاه جهان اسلام به آن اتکا کنند ایران است .

ولایتی گفت: اکثر برادران اهل تسنن در جهان اسلام با ایران همراهند مگر عده ای مانند وهابی ها که کارهایشان را هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد و خاستگاه آنها مشخص نیست .

وی افزود: مردم عادی و متفکران آنها قبول دارند که جمهوری اسلامی ایران در مواضع خود اصالت و پای بندی دارد ، به رغم همه مشکلات ، پیشرفته ترین و صاحب نام ترین کشور میان کشورهای اسلامی است و از نظر اقتدار و میزان تأثیرگذاری در مسائل منطقه ای و بین المللی نقش انکار نشدنی دارد .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل گفت:‌ این ، الگوی پیش روی مردم مسلمان است بنابراین حتما وضع به شکل قبل برنمی گردد و هرچند در یمن و بحرین هنوز پیروزی قطعی حاصل نشده است ولی آنها که برمردم حکومت می کردند دیگر مجال نخواهند داشت .

