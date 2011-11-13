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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

ولایتی:

بیداری اسلامی شایسته ترین تعبیر برای تحولات منطقه است

بیداری اسلامی شایسته ترین تعبیر برای تحولات منطقه است

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل گفت: از خاستگاه های مختلف اطلاق های زیادی به حرکت ها و جنبش های منطقه شده است اما به نظر می رسد بیداری اسلامی شایسته ترین تعبیر برای تحولات منطقه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهرعلی اکبر ولایتی در نشست بیداری اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: بهترین نام برای آنچه در جهان در حال وقوع است ، بیداری اسلامی است و دلایل روشن و انکار نشدنی در این باره وجود دارد .

وی گفت: کشورهای غربی به این جریانات بهار عربی می گویند که نشانه ابای آنها از به کاربردن نام اسلام و مطرح شدن صبغه دینی این حرکت است زیرا اگر آنها به صبغه دینی اعتراف کنند باید تبعات آن را نیز بپذیرند .

ولایتی تصریح کرد: این تفاوت نام گذاری چیزی را عوض نمی کند و مردم منتظر نیستند ببینند از خارج مرزها ، چه نامی برای حرکت آنها می گذارند تا مسیر خود را با آن هماهنگ کنند .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل در عین حال با تأکید بر لزوم مراقبت در این زمینه افزود: با اشاره به جزئیات جنبش های اخیر، می توان اسلامی بودن آنها را اثبات کرد .

ولایتی گفت:‌ نخستین حرکت در تحرکات موسوم به انقلاب های رنگی در لهستان و در آستانه فروپاشی شوروی سابق رخ داد و غربی ها نه با نیت خیرخواهی بلکه برای فروپاشی شوروی سابق از این تحرکات حمایت کردند .

وی افزود: این تحرکات در جاهای دیگر هم رخ داد و نام انقلاب مخملین گرفت ، خواستند این کار را در ایران نیز تکرار کنند که نتوانستند.

ولایتی در ادامه گفت: خودسوزی جوانی در تونس آغاز حرکت مردم این کشور بود هرچند تفکر این حرکت انقلابی از قبل وجود داشت و مردم فقط منتظر جرقه ای بودند .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل افزود: مردم مصر هم حرکت خود را با شعار الله اکبر از میدان التحریر قاهره آغاز کردند و بیشترتظاهرات تعیین کننده آنها پس از اقامه نمازجمعه در این میدان برگزارشد .

وی ادامه داد: نخستین حرف گروه های مختلفی چون اخوان المسلمین و عمل اسلامی نیز که در این حرکت فعال شدند ، اصلاح قانون اساسی و اسلامی شدن آن بود .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل گفت: گروهی برای این کار تشکیل شد و رأی گیری کردند که در نهایت 77 درصد مردم مصر به اسلامی شدن این کشور رأی مثبت دادند و اینها همه نشانه های انکار نشدنی اسلامی بودن مردم در این حرکت هاست .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل همچنین به برگزاری نخستین مجمع عمومی بیداری اسلامی در ایران اشاره کرد و گفت: از سران جنبش های فکری و جهادی اسلامی جهان عرب برای تشکیل این مجمع دعوت کردیم و از800 مهمان دعوت شده ، 700 نفر به اجلاس آمدند این در حالی بود که70 درصد آنان از برادران اهل تسنن بودند.

ولایتی افزود: همه نحله های فکری کشورهای مختلف نمایندگانی به این اجلاس فرستادند و همه سردمداران این جنبش ها در جهان اسلام در این اجلاس شرکت کردند .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل گفت: این دعوت ها همه با نام بیداری اسلامی بود و این پاسخ های مثبت به دعوت ایران ، آنها را از نظر غرب و آمریکا در معرض اتهام ارتباط قرار می داد ولی با این حال پاسخ های مثبت آنان نشانه توجه آنها به اسلام و بیداری اسلامی و پذیرفتن این تعبیر است .

وی افزود: این اقدام از نظر برخی شرکت کنندگان در این اجلاس ،جهاد اصغر بوده است که باید استمرار یابد و مانع انحراف خط اسلامی شود و اجازه ندهد آمریکاو عمالش در منطقه آن را مصادره کنند .

مشاور مقام رهبری در امور بین الملل گفت: همه شرکت کنندگان در این اجلاس از عرب و غیرعرب و سران جنبش های اخیر منطقه به اتفاق تصویب کردند که این مجمع نام مجمع جهانی بیداری اسلامی بگیرد و در حدود130 سخنرانی صورت گرفته در نشست عمومی و کمیسیون های آن ، هیچ کلمه ای جز این موضوع مطرح نشد و این ها همه دلایلی بر اسلامی بودن این حرکت هاست . ولایتی تأکید کرد در بیداری اسلامی بودن این حرکت ها شکی نیست ولی این کار مهم ، جهاد اصغر است و مهم تر از آن، حفظ دستاوردهای حرکت است .

وی در ادامه گفت: قطعا فتح طرابلس در لیبی به دست انقلابیون برای غربی ها قابل پیش بینی نبود در غیراین صورت ، کار دیگری انجام می دادند و از این کار جلوگیری می کردند.

ولایتی افزود: در بحرین هم پیشتاز انقلابیون ، روحانیانند در یمن نیز چنین است و همه حرکت های اولیه و بعدی و ایستادگی ها و تلاش ها ، زیر پرچم اسلام است .
 
وی گفت: آینده ، نسبتا روشن است ولی راحت نیست ، چون خاورمیانه همیشه مرکز عالم بوده است و نمی شود رویدادی در این منطقه رخ دهد و آثار آن در دنیا مشاهده نشود .
 
مشاور مقام رهبری در امور بین الملل افزود:‌ افزایش قیمت طلا و سقوط بورس های کشورها نشانه ناامنی اقتصادی در دنیا و بی اعتمادی مردم به حوزه اقتصاد است و کسانی که در کشورهای عربی قیام کرده بودند نیز می بینند که کشوری که می توانند به عنوان تکیه گاه جهان اسلام به آن اتکا کنند ایران است .
 
ولایتی گفت: اکثر برادران اهل تسنن در جهان اسلام با ایران همراهند مگر عده ای مانند وهابی ها که کارهایشان را هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد و خاستگاه آنها مشخص نیست .
 
وی افزود: مردم عادی و متفکران آنها قبول دارند که جمهوری اسلامی ایران در مواضع خود اصالت و پای بندی دارد ، به رغم همه مشکلات ، پیشرفته ترین و صاحب نام ترین کشور میان کشورهای اسلامی است و از نظر اقتدار و میزان تأثیرگذاری در مسائل منطقه ای و بین المللی نقش انکار نشدنی دارد .
 
مشاور مقام رهبری در امور بین الملل گفت:‌ این ، الگوی پیش روی مردم مسلمان است بنابراین حتما وضع به شکل قبل برنمی گردد و هرچند در یمن و بحرین هنوز پیروزی قطعی حاصل نشده است ولی آنها که برمردم حکومت می کردند دیگر مجال نخواهند داشت . 
 
کد مطلب 1459435

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