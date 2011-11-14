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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

آجرلو عنوان کرد:

صنعت البرز نیازمند بسته حمایتی است

صنعت البرز نیازمند بسته حمایتی است

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس گفت: البرز پتانسیل بالایی در بخش صنعت دارد و شکوفایی و توسعه صنعت این استان نیازمند بسته حمایتی است.

نماینده مردم کرج در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توانمند سازی و تحرک واقعی صنعت استان دستاوردهای بزرگی برای منطقه و کشور دارد که ازآن جمله میتوان به توسعه اقتصادی استان و رفع دغدغه اشتغال در میان جوانان البرزنشین اشاره کرد.
 
وی افزود: جایگاه صنعت هر مسئول دلسوزی را بر آن می دارد تا با پیگیری دغدغه ها، راه را برای حرکت اثر بخش باز نماید.
 
آجرلو تصریح کرد: جذب  اعتبار میلیاردی یکی از اقدامات عملی در حمایت بخش صنعت بوده که خوشبختانه با پیگیرهای
صورت گرفته و نظر مساعد بانک مرکزی، این مهم به زودی محقق شده و مسیر برای رفع برخی تنگنا ها هموار شده است.
     
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: استان البرز به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور با مشکلات ریز و
درشتی دست به گریبان است که با همکاری و همراهی دستگاههای مسئول و در قالب یک بسته حمایتی امکان رشد و توسعه حقیقی این بخش فرآهم می آید. 
کد مطلب 1459441

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