صنعت البرز نیازمند بسته حمایتی است

نماینده مردم کرج در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توانمند سازی و تحرک واقعی صنعت استان دستاوردهای بزرگی برای منطقه و کشور دارد که ازآن جمله میتوان به توسعه اقتصادی استان و رفع دغدغه اشتغال در میان جوانان البرزنشین اشاره کرد.

وی افزود: جایگاه صنعت هر مسئول دلسوزی را بر آن می دارد تا با پیگیری دغدغه ها، راه را برای حرکت اثر بخش باز نماید.

آجرلو تصریح کرد: جذب اعتبار میلیاردی یکی از اقدامات عملی در حمایت بخش صنعت بوده که خوشبختانه با پیگیرهای

صورت گرفته و نظر مساعد بانک مرکزی، این مهم به زودی محقق شده و مسیر برای رفع برخی تنگنا ها هموار شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: استان البرز به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور با مشکلات ریز و

درشتی دست به گریبان است که با همکاری و همراهی دستگاههای مسئول و در قالب یک بسته حمایتی امکان رشد و توسعه حقیقی این بخش فرآهم می آید.