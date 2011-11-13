مردم هرمزگان ولایت مداری خود را ثابت کرده اند/ از هیچ قدرتی نمی ترسیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی لبخندان عصر یکشنبه در مراسم تجدید بیعت حافظان خلیج فارس با ولی امر مسلمین جهان با بیان اینکه مردم هرمزگان این بار در لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری پیشقدم شدند، اظهار داشت: فریاد ما امروز از کنار خلیج فارس به دنیا این است که انقلاب ما با فرهنگ ایثار و شهادت و جانبازی رقم خورده و اقتدار و سربلندی ملت ایران در ایستادگی و مقاومت است.

وی با اشاره به دلاور مردی های مردم هرمزگان، عنوان کرد: مردم غیور هرمزگان همواره در سخت ترین صحنه ها ثابت کردند سرباز ولایت هستند و این تجمع بزرگ برای اثبات سربازی مردم هرمزگان به مقام معظم رهبری تشکیل شده است.

رئیس جامعه روحانیون هرمزگان ادامه داد: اگر فکر تهدید ملت ایران به ذهن ابر قدرتی خطور کند مردم ایران همانند دوران هشت سال دفاع مقدس با مشتهای پولادین به آن پاسخ خواهند داد.

لبخندان افزود: امروز ما در این تجمع نورانی و خدایی قصد داریم به افرادی که چشم دیدن انقلاب و وحدت ملت ایران را ندارند اعلام کنیم ما آماده ایم تا مشت محکمی بر دهان این یاوه گویان وارد کنیم.

وی بیان داشت: دنیا باید بداند که ما فرزند امام و رهبری هستیم و چشم ما به لبان مبارک مقام معظم رهبری دوخته شده و از تمامی افراد و گروهها تا زمانی که در خط رهبری باشند حمایت خواهیم کرد و افرادی که از خط رهبری خارج شوند قبول نخواهیم داشت.

رئیس جامعه روحانیون هرمزگان تاکید کرد: ما با هدایتهای مدبرانه مقام معظم رهبری از هیچ قدرتی نمی ترسیم و با سیلی محکم و مشتهای پولادین پاسخ افرادی که اندیشه بدی نسبت به این سرزمین و نظام را داشته باشند را خواهیم داد.