آرای قضات اردبیل به نقد گذاشته می شود/ مقابله با معضل اطاله دادرسی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی عصر یکشنبه در نشست قضایی دادگستری کل استان اردبیل اظهار داشت: هم اکنون دستگاه قضایی در حال تدارک مقدمات برای ارائه احکام قضایی به افکار عمومی جهت اطلاع و نقد و بررسی بدون مشخص شدن هویت اشخاص و طرفین پرونده ها است.

وی با بیان اینکه اقدامات مناسبی در استان اردبیل برای استحکام آرا قضایی انجام شده است، از مختومه شدن چهار هزار و 763 فقره پرونده با صلح و سازش طی چند ماه گذشته در دادگستری کل استان خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به آمار بالای مصالحه و مختومه شدن پرونده ها با صلح و سازش در ماههای اخیر در اردبیل افزود: این مهم با ابتکار راه اندازی واحدهای مصالحه در کنار محاکم و تقویت شوراهای حل اختلاف و ایجاد واحدهای مشاوره روانشناسی و مددکاری محقق شده است.

وی با تشریح ارتباط مستقیم آرا قضایی با سرنوشت مردم، امنیت جامعه و حتی نزول برکات الهی اضافه کرد: در کنار رصد آرا قضایی استان که به صورت مستمر و مکانیزه صورت می گیرد، با معضل اطاله دادرسی به شدت مقابله می کنیم و برای رفع و کاهش آن شبانه روز تلاش خواهیم کرد.

رضایی ارتباط مدیران با مردم را از جهات مختلف رسالتی بسیار ارزنده و مهم دانست و از رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی هزار و 660 نفر در ملاقاتهای هفتگی خود در دادگستری کل استان و در سال جاری خبر داد.

بشریت محتاج انبیا به عنوان معادن علوم هستند

در این جلسه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز طی سخنانی توسل و تمسک به انبیا و ائمه معصومین را به عنوان معادن علوم، تضمین کننده پیشرفت در تمام ابعاد دانست.

حجت الاسلام سید حسن عاملی با اشاره به عید غدیرخم، فلسفه امامت را تشریح کرد و افزود: تمسک به اهل بیت علیه السلام و کتاب آسمانی قرآن مایه سعادت دنیوی و اخروی است.

وی احکام نورانی اسلام را احکامی جاودان که دشمنان از ایراد هرگونه شبهه و اشکال در آن عاجزند، عنوان کرد و متذکر شد: سرمایه گذاری بر تألیف و تحقیق رسالت خطیر امروز علما و نخبگان در جهان اسلام است.

امام جمعه اردبیل در پایان با اشاره به حساسیت کار قضایی و جایگاه قضاوت، از دادگستری کل استان اردبیل خواستار تداوم روند تحولات و پیشرفتهای چشمگیر اخیر شد.