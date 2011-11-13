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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

میشل سلیمان:

مخالفت با انزوای سوریه/ دادگاه ترور حریری بی اعتبار شده است

مخالفت با انزوای سوریه/ دادگاه ترور حریری بی اعتبار شده است

رئیس جمهوری لبنان با اشاره به تصمیمات خصمانه اخیر اتحادیه عرب علیه سوریه، هر گونه تلاش برای انزوای این کشور را زمینه ساز دخالت خارجی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "میشل سلیمان" گفت : لبنان از دموکراسی چه در سوریه یا کشورهای دیگر عربی حمایت می کند.

وی افزود: سوریه باید به گفتگو با مخالفان بپردازد و در مسیر اصلاحات گام بردارد، اما سوریه نباید منزوی شود، زیرا این موضوع راه را بر گفتگو می بندد. انزوا در نهایت دخالت خارجی را به همراه می آورد.

رئیس جمهوری لبنان درباره دادگاه بین المللی گفت : دولت لبنان همچنان به تامین مالی این دادگاه متعهد است، اما دادگاه اشتباهاتی مرتکب شده است که اعتبار آن را زیر سئوال برده است و باید بکوشد اعتبار از دست رفته خود را بازیابد.

شایان ذکر است که اتحادیه عرب در همسویی با سیاستهای خصمانه غرب، تصمیم به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب گرفت، اما امروز هزاران سوری با برپایی تظاهرات در حمایت از بشار اسد به تصمیم این اتحادیه اعتراض کردند.

کد مطلب 1459446

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