خدمات رسانی به معلولان در مرکز توانبخشی فتح المبین شیراز

به گزارش خبر نگار مهر، محمد صادق جعفری عصر یکشتبه در مراسم بازدید از مجتمع توانبخشی بهزیستی فتح المبین گفت: درمان و نگهداری از بیماران نخاعی و معلولان حرکتی نیازمند صرف هزینه های زیاد است که برای تامین این نیازها در این مرکز به کمکهای اعتباری مسولان و باری خیرین نیازمند هستیم.

جعفری با تشریح اقدامات انجام شده در مرکز توانبخشی بهزیستی شهدای فتح المبین بیان کرد: در این مرکز به تمام بیماران معلول حرکتی و توانبخشی توسط پزشکان مجرب و نیم پرستاری و روانشناسی ارائه می شود.

وی ادامه داد: در مرکز توانبخشی شهدای فتح البین خدماتی از قبیل حرکت درمانی، گفتار درمانی، توانبخشی، فیزیوتوراپی و الکترو توراپی به صورت رایگان در اختیار بیماران نیازمند قرار می گیرد و می توان گفت که این مرکز در ماه به طور متوسط بیش از هزار و 400 بیمار را تحت پوشش قرار می دهد.

رئیس مجتمع جامع توانبخشی بهزیستی فتح المبین شیراز بیان کرد: در راستای ارائه خدمات پزشکی به معلولان جسمی در این مرکز کارگاه ساخت اندامهای مصنوعی وجود دارد که در طول ماه با ساخت بیش از 120 اندام حرکنی به بیماران خدمات ارائه می دهد که به بیماران نیازمند به صورت رایگان خدمات لازم ارئه می شود.

سرپرست شیرخوارگاه حضرت ولی عصر (ع) در بخش دیگری از مراسم طی بازدیدی از شیرخوارگاه مذکور گفت: در این مرکز 52 کودک بی سرپرست یا بد سرپرست بین سنین یک روز تا سه سال نگه داری می شوند که شش تا از این کودکان دارای معلولیتهای جسمی و حرکتی هستند.

فهیمه آتشی ادامه داد: در راستای نگهداری بهتر از کودکان و در اختیار داشتن فضای بیشتر برای رسیرگی به کودکان قرار است مجتمعی واقع در شهرک صدرا ساخته شود که در حال حاضر مراحل ساخت اسکلت آن به پایان رسیده و برای اتمام آن نیازمند حمایت مسولان و کمکهای تقدی خیران هستیم.