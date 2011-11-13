بارش برف اتمام کار سرشماری در اردبیل را با تاخیر مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی زاده بعد از ظهر یکشنبه در شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: طرح سرشماری نفوس و مسکن 22 آبان به اتمام می رسد ولی به دلیل شرایط نامساعد جوی که در چند روز گذشته در منطقه حاکم بود بخشی از کار در این استان ادامه خواهد یافت.

به گفته وی بارش سنگین برف و مسدود شدن راه روستاها و غیبت برخی از خانوارها سبب شده است ماموران سرشماری موفق به جمع آوری اطلاعات نشوند.

مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اردبیل با بیان اینکه این مورد شامل استانهایی که شرایط جوی مشابه اردبیل داشتند نیز می شود افزود: دو روز بعد از اتمام طرح در سطح استان کار سرشماری ادامه دارد.

مهدی زاده عنوان کرد: برای تمام فرمانداران شهرستانها ابلاغ شده است به عنوان مدیران اجرایی شهرستانها نیروهای خود را بسیج کنند تا طرح به طور کامل به اتمام برسد.

وی این مورد را استثنایی دانست و افزود: بنا به اعلام مرکز آمار مهلت سرشماری امروز به پایان رسیده است و قابل تمدید نیست.

مهدی زاده با بیان اینکه نتایج سرشماری شامل آمار خانوارها و جمعیت ثبت شده با استخراج فنی در اوایل آذر ماه اعلام می شود، تاکید کرد: نتایج نهایی طرح سرشماری به صورت مدون علمی و کارشناسی در پایان اردیبهشت ماه سال 91 با آمار قابل استناد منتشر خواهد شد.

دراین جلسه فرماندار شهرستان اردبیل نیز از استخراج 90 درصد از آمار خانوارهای این شهرستان خبر داد.

یوسف اکبری عنوان کرد: با بسیج تمامی امکانات و نیروها در فرصت باقیمانده خانوارهای باقیمانده نیز سرشماری می شوند.