مراسم جشن بزرگ ولایت در شهر جدید پرند برگزار می شود

حجت الاسلام محمد خدیری با بیان این مطلب درخصوص چگونگی برگزاری این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این مراسم توسط ستاد برگزاری نماز جمعه پرند و با حضور اقشار مختلف مردم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، روز دوشنبه ساعت 18 در سالن ورزشی الغدیر واقع در میدان امام خمینی (ره) شهر جدید پرند برگزار می شود.
اسلام کامل را باید در غدیر خم جست و جو کرد
امام جمعه پرند در ادامه با تبریک عید سعید غدیر خم به همه شیعیان، به خصوص امت اسلامی ایران تاکید کرد: کسانی که به دنبال اسلام کامل می شوند باید به ایستگاه غدیر خم بیایند چرا که غدیر خم، ایستگاه سلامت و سعادت جاودانی انسانهاست.
خدیری با استناد به حدیثی از پیامبر مکرم اسلام (ص) گفت: مفسر قرآن کریم، امامت و ولایت و جامعیت و کاملیت دین ما به ولایت است.
وی هدف از برگزاری این جشن بزرگ را ترویج فرهنگ ولایت و تبیین و تشریح اهمیت واقعه غدیر دانست و افزود: این گردهمایی بزرگ، وحدت و انسجام امت اسلامی، توجه به ارزشهای معنوی و شخصیت امام علی (ع) و آموختن درس ولایتمداری و اینکه حول محور ولایت فقیه بچرخیم را نشان می دهد.
رباط کریم - خبرگزاری مهر: مراسم جشن بزرگ ولایت با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در شهر جدید پرند برگزار می شود.
حجت الاسلام محمد خدیری با بیان این مطلب درخصوص چگونگی برگزاری این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این مراسم توسط ستاد برگزاری نماز جمعه پرند و با حضور اقشار مختلف مردم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، روز دوشنبه ساعت 18 در سالن ورزشی الغدیر واقع در میدان امام خمینی (ره) شهر جدید پرند برگزار می شود.
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