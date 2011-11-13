مراسم جشن بزرگ ولایت در شهر جدید پرند برگزار می شود

حجت الاسلام محمد خدیری با بیان این مطلب درخصوص چگونگی برگزاری این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این مراسم توسط ستاد برگزاری نماز جمعه پرند و با حضور اقشار مختلف مردم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، روز دوشنبه ساعت 18 در سالن ورزشی الغدیر واقع در میدان امام خمینی (ره) شهر جدید پرند برگزار می شود.



اسلام کامل را باید در غدیر خم جست و جو کرد



امام جمعه پرند در ادامه با تبریک عید سعید غدیر خم به همه شیعیان، به خصوص امت اسلامی ایران تاکید کرد: کسانی که به دنبال اسلام کامل می شوند باید به ایستگاه غدیر خم بیایند چرا که غدیر خم، ایستگاه سلامت و سعادت جاودانی انسانهاست.



خدیری با استناد به حدیثی از پیامبر مکرم اسلام (ص) گفت: مفسر قرآن کریم، امامت و ولایت و جامعیت و کاملیت دین ما به ولایت است.



وی هدف از برگزاری این جشن بزرگ را ترویج فرهنگ ولایت و تبیین و تشریح اهمیت واقعه غدیر دانست و افزود: این گردهمایی بزرگ، وحدت و انسجام امت اسلامی، توجه به ارزش‌های معنوی و شخصیت امام علی (ع) و آموختن درس ولایت‌مداری و اینکه حول محور ولایت فقیه بچرخیم را نشان می دهد.