2000 کارت هوشمند برای بیماران خاص کردستان صادر شد

علی بهرامیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور دو هزار کارت هوشمند برای بیماران خاص در استان کردستان اظهار داشت: برای بیمه شدگان بیماری های دیابتی 325 کارت شناسایی هوشمند بیمار صادر و اکنون در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی بیان کرد: برای بیماران پیوند کلیه در این استان نیز 174 کارت هوشمند شناسایی بیمار صادر شده است و مراحل صدور کارت جدید برای بیمارانی که تازه از سوی مراکز درمانی معرفی شده باشند همچنان ادامه دارد.

سرپرست بیمه خدمات درمانی استان کردستان با اشاره به اینکه 161 کارت برای بیماران ام اس صادر شده است، گفت: در کل برای هزار و 45 نفر دیگر از بیماران این حوزه کارت صادر و در اختیار آنها قرار گرفته است .

بهرامیان با اشاره به اینکه بیماران مبتلا به سرطان در طیف بیمه شدگان نیستند، بیان کرد: معادل سازی در بحث سرطان لازم است و سالانه پنچ تا هفت میلیون برای تهیه دارو این نوع بیماری در نظر گرفته شده است .

وی هزینه های انواع بیماری های خاص را زیاد دانست و گفت: یک میلیارد و 300 میلیون هزینه درمانی بیماران خاص در سال گذشته بوده است که در مقایسه این رقم در مقایسه با سهم بیماران خاص در استان کردستان حدود 30 درصد افزایش داشته است.

بهرامیان تجویز داروی ایرانی برای درمان بیماران را با توجه به بودجه ها لازم دانست و گفت: باید با بررسی کیفیت داروها استفاده از آنها برای بیماران و قرار دادن آسان و با قیمت مناسب برای آنها تسهیل شود .

وی اظهار داشت: هزینه ‌های درمانی بیماران تالاسمی و هموفیلی و داروهای مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار داده می شود و برای افراد پیوند کلیه و دیالیزی نیز 10 درصد کمک هزینه پرداخت می شود .

سرپرست بیمه خدمات درمانی استان کردستان افزود: در بخش بستری بیماران خاص و ام‌ اس نیز هزینه‌ های درمانی رایگان و آزمایش‌ های نیز برعهده سازمان بیمه خدمات درمانی است .

سرپرست بیمه خدمات درمانی استان کردستان با اشاره به اینکه در بخش سرپایی بیماران خاص 30 درصد هزینه پرداخت و در بخش بستری نیز 10 درصد پرداخت می شود، اعلام کرد: در حال حاضر تمام بیماران خاص استان زیر پوشش خدمات بیمه خدمات درمانی قرار دارند.