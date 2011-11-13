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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

تقی زاده:

70درصد روستاهای مشهد الگوی مصرف آب را رعایت می کنند

70درصد روستاهای مشهد الگوی مصرف آب را رعایت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی مشهد گفت: بررسیها نشان می دهد که 70 درصد از جمعیت روستاهای بالای 20 خانوار مشهد الگوی مصرف آب را رعایت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تقی زاده بعداز ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سومین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در دبستان دخترانه شهید آران بیدگل روستای تپه سلام مشهد افزود: براساس بررسیهای انجام شده یک سوم مصرف کنندگان آب در روستاهای این شهرستان را کودکان تشکیل می دهند.

وی گفت: این تعداد معادل 45 هزار نفر کودک در 225 روستای زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی مشهد قرار دارند.

مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی مشهد گفت: هم اینک 68 هزار مشترک آب در 225 روستای این شهرستان با جمعیت 135 هزار نفر از خدمات شرکت آب و فاضلاب بهره مند هستند.

وی افزود: با توسعه  شبکه آب و فاضلاب در روستاها بر مشترکان روستایی مشهد افزوده خواهد شد.

تقی زاده به نقش کودکان اشاره کرد و گفت: کودکان نقش اصلی در مصرف بهینه آب در روستاها برعهده دارند.

وی اظهار داشت: جشنواره فراگیری نخستین واژه آب ویژه کلاس اولی ها می تواند تضمین کننده مصرف بهینه آب در سالهای آینده باشد.

کد مطلب 1459458

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