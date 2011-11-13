انتقامجویی طرفداران قذافی / دو نفر از انقلابیون کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع وابسته به انقلابیون در شهر ساحلی "الزاویه" اعلام کردند: دو نفر از انقلابیون در منطقه "المایا" حد فاصل "الزاویه" و طرابلس به دست قبایل طرفدار معمر قذافی کشته شده اند.

در حالی که "نضال العکروت" از فرماندهان انقلابیون در زاویه اعلام کرد دو نفر از افراد واحدش به دست قبایل مسلح طرفدار معمر قذافی کشته شده اند، "عصام الترهونی" یکی از دیگر از انقلابیون الزاویه گفت : حداقل سه نفر به دست قبایل طرفدار قذافی کشته شده اند.

از سوی دیگر "فوزی بوکتف" فرمانده گردانهای انقلابیون از شورای انتقالی لیبی خواست نتایج تحقیقات درباره ترور"عبدالفتاح یونس" رئیس ستاد مشترک این شورا را منتشر کند.

وی افزود: همه کسانی که در ترور یونس دخالت داشته اند باید مجازات شوند و این موضوع بیش از حد طولانی شده است و هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که همه زوایای موضوع روشن شود.

رئیس گردانهای انقلابیون لیبی ضمن تکذیب شایعات درباره این گردانها در خصوص ترور یونس افزود: گردانهای انقلابیون دخالتی در ترور یونس ندارند و این اتهامات بی اساس است. ستون پنجم می کوشد که وجهه گردانهای انقلابیون را مخدوش کند.

شایان ذکر است که عبدالفتاح یونس در 28 جولای هنگام بازگشت از میدان جنگ به بنغازی به طرز مشکوکی ترور شد. برخی خبرها حاکی است که "علی العیساوی" عضو برجسته شورای انتقالی با صدور دستور بازداشت یونس به نوعی به ترور وی کمک کرده است.

از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی ضمن تمجید از نقش "عمرو موسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب درباره لیبی گفت : اتحادیه عرب با درخواست از جامعه جهانی برای حمایت از مردم لیبی کار بزرگی انجام داد و موضع شجاعانه ای اتخاذ کرد.