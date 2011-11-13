تعداد مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی در اردبیل به 14 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با بروز این حادثه در بعد از ظهر یکشنبه در یکی از محله های اردبیل تعداد مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی این استان افزایش یافت.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی 115 استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، علت این نوع حادثه را غفلت، عدم آگاهی و بی احتیاطی در استفاده از وسایل گازسوز گرمازا اعلام کرد.

جعفرزاده نزدیکی آبگرمکن به حمام، نصب غیر استاندارد دودکش آبگرمکن و نداشتن ارتفاع لوله در پشت بام و کلاهک H از عمده موارد علت گاز گرفتگی در اردبیل عنوان کرد.

به گفته وی گاز منواکسید کربن بی بو و بی رنگ است که در اثر سوختن سوختهای فسیلی و چوب و زغال تولید و مانع حمل اکسیژن در خون می شود و نرسیدن آن به مغز و قلب سبب مرگ می شود و در برخی موارد نیز آسیب مغزی دائمی ایجاد می کند.

وی علائم گاز گرفتگی را درجه حرارت پایین بدن، کاهش سطح هوشیاری، تشنجات، تنفس نامنظم، نبض کند و افت فشار خون عنوان کرد.

این مسئول در خصوص اقدامات و درمان مسمومیت با گاز منواکسید کربن اظهار کرد: مصدوم را از گاز سمی دور کرده اگر تنفس بیمار قطع شده است راه هوایی را باز و تنفس دهان به دهان و دهان به بینی داده شود و مصدوم را گرم نگه داشته و هر چه سریعتر به بیمارستان انتقال یابد.

یادآور می شود: هفته گذشته نیز یک پیرمرد 82 ساله در اثر استنشاق گاز منواکسید کربن در اردبیل دچار مرگ خاموش شد.

پیش از این مدیر کل پزشکی قانونی استان اردبیل آمار مرگ و میر در استان اردبیل ناشی از گاز گرفتگی را 11 نفر اعلام کرده بود.

مدیر ایستگاه آتش نشانی شماره 4 اردبیل نیز با اشاره به مرگ مادر و فرزند در اثر گاز گرفتگی اظهار کرد: مادر باردار 29 ساله به همراه فرزند 7ساله اش امروز در اثر عدم استفاده از وسایل گرما زای استاندارد در حمام جان باختند.

حسن زاده به استفاده از دود کشهای با ارتفاع 60 سانتی متر بالاتر از پشت بام و کلاهکهای H شکل تاکید کرد.

به گفته وی حمامی که در آن حادثه روی داده در ابعاد (60×60) بوده و تنها پنجره حمام نیز به علت سرد بودن هوا بسته شده بود.

بنا به اعلام مسئولان شرکت گاز استان اردبیل در این استان 23 شهر از مجموع 24 شهر و260 روستا از مجموع یک هزار و700 روستا با 270 هزار و870 مشترک از گاز طبیعی استفاده می کنند.