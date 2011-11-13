گزارش مغرضانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران به دستمایه جدیدی برای نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در رقابتهای انتخاباتی تبدیل شده است. آنها سعی دارند با تکیه بر دروغهای مطرح شده در این گزارش توجه رای دهندگان را به تهدید خیالی جدیدی که این بار به ادعای آنان از سوی ایران متوجه منافع آمریکا است، جلب کرده و آرا بیشتری را از آن خود کنند.

این در حالی است که سیاستهای جنگ طلبانه حزب جمهوریخواه طی دو دوره ریاست جمهوری "جرج دبلیو بوش" با به جا گذاشتن تجربه شکستهای نظامی و اقتصادی در جنگ افغانستان و عراق باعث دلزدگی مردم آمریکا از این حزب شده است. نتیجه این دلزدگی نیز در اعتراضات گسترده آمریکایی ها طی هفته های اخیر در سراسر این کشور به چشم می خورد، هر چند این اعتراضات در ظاهر به دولت "باراک اوباما" باز می گردد، اما در واقع اوباما میراث دار بحران اقتصادی ناشی از سیاستهای جمهوریخواهان است.

در چنین شرایطی نمایندگان جمهوریخواه با ادعای لزوم برخورد جدی با ایران به دلیل ادامه برنامه هسته ای این کشور، دولت "باراک اوباما" را به سهل انگاری و تعلل در این زمینه متهم کرده و می کوشند از این موضوع به عنوان کارت بازی جدید خود در رقابتهای انتخاباتی بهره بگیرند. از جمله نامزدهایی که خود را شدیدا نیازمند به این حربه می بیند، "میت رامنی" فرماندار پیشین ایالت ماساچوست است که به عنوان یکی از منتقدان اصلی دولت اوباما به شمار رفته و امید دارد بتواند با این رویکرد دیگر رقبای هم حزبی را از کورس رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری 2012 خارج کند.

رامنی در جدیدترین اظهارات خود از گزارش ارائه شده توسط "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به زعم خود عنوان سندی یاد کرد که نشانگر لزوم برخورد جدی آمریکا با ایران است. وی در برنامه مناظره ای که در کارولینای جنوبی ترتیب داده شده بود به تشریح سیاست خارجی خود پرداخت. به ادعای این سیاستمدار جمهوریخواه پیروزی مجدد اوباما در این انتخابات به معنای رویارویی با یک ایران هسته ای است. وی در عین حال مدعی شد اگر مردم آمریکا وی را به ریاست جمهوی برگزینند، ایران هسته ای وجود نخواهد داشت.

هر چند وی نخستین نامزد جمهوریخواه نیست که برای رقابت با اوباما سیاست وی در مقابل ایران را بهانه قرار داده و به آن متوسل می شود. پیش از این نیز "ریک سنتورم" از نامزدهای نه چندان مطرح جمهوریخواهان در انتخابات سال آینده، مدعی شده بود آمریکا و رژیم صهیونیستی باید به فکر حمله هوایی به ایران باشند. درک علت اینگونه اظهارات در شرایط کنونی که دست جمهوریخواهان در ارائه برنامه ای مشخص برای سیاست خارجی آمریکا خالی است، چندان دشوار نیست.

از آنجا که جمهوریخواهان برنامه و سیاست بخصوصی ندارند به تجربه دوره های پیشین خود روی آورده اند. آنها امیدوارند این بار نیز تجربه ای که سه دهه قبل با ایران بدست آورده و توانستند دولت دمکرات "جیمی کارتر" را شکست دهند، به کمک آنان بیاید.

سی سال پیش گروگان گرفته شدن 52 آمریکایی در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران به مدت 444 روز به چالش بزرگ دولت "جیمی کارتر" رئیس جمهوری وقت این کشور تبدیل شد و ناتوانی او در حل این مشکل و شکست عملیات نظامی موسوم به "پنجه عقاب" در صحرای طبس، موجب شد وی و دموکراتها انتخابات سال 1980 را به رقیب جمهوریخواه واگذار کنند.



پس از این تحول سیاسی در آمریکا، گروگانهای این کشور آزاد شدند و در این میان کسی که نام خود را به عنوان پیروز این بحران ثبت کرد "رونالد ریگان" جانشین کارتر بود. از آن تاریخ به بعد جمهوریخواهان به خوبی دریافته اند که رویکرد رقابت های انتخاباتی آنان در مورد ایران می تواند در سرنوشت سیاسی و بازگشتشان به قدرت تعیین کننده باشد. از این رو اکنون نیز نامزدهای جمهوریخواه به فکر استفاده از این کارت در بازی انتخاباتی با اوباما افتاده اند.