15 هزار صنف در بانک اطلاعات شهری مشهد ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی افشار بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با عنوان" ضرورت وجود بانک اطلاعات شهری مشهد و حومه و نقش آن در توسعه خدمات شهری" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه افرادی که تحت صنوف مختلف در این طرح ثبت نام کرده اند دارای وجاهت قانونی هستند و مردم می توانند از خدمات آنها بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: فرهنگ سازی مهمترین مقوله برای توسعه ارائه خدمات به مردم وعموم افراد جامعه است.

وی در خصوص نحوه اطلاع رسانی صنوف ثبت نام شده در این بانک به عموم جامعه گفت: وقتی اطلاعات صنوف در تولیدات این موسسه شامل سی دی و سایت درج شده و با توجه به این که سی دی به طور رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد آنان می توانند در تمامی مشاغل اطلاعات لازم را کسب و برای بهره مندی از خدمات صنوف به آنها مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: کاهش هزینه ها، اطلاع رسانی دقیق در خصوص تمامی صنوف به آحاد جامعه از مهمترین مزایای اجرای این طرح است.

وی فعالیت این موسسه را گامی موثر در راستای اطلاع رسانی دقیق به مردم دانست و بیان داشت: تولیدات این موسسه با توجه به وجود کامپیوتر در همه منازل و مشاغل به طور آسان در اختیار مردم قرار می گیرد که این امر خود سبب اطلاع عموم جامعه از خدمات اصناف می شود.