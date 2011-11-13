بودجه عمرانی شهرداری قم کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار با آیت الله مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه امروز شهرداری‌ها علاوه بر رویکرد خدماتی،‌ دارای رویکرد اجتماعی و فرهنگی نیز می باشند گفت: درآمد شهرداری به طور مستقیم از مردم تأمین می‌شود و این درآمدها، باید هزینه شهر شود تا به عمران و آبادانی شهر دست یابیم.



وی با اشاره به اینکه مردم ولی نعمتان ما هستند و شبانه روز باید در خدمت شهروندان باشیم افزود: تکریم ارباب و رسیدگی به مشکلات مردم و رفع سریع معضلات شهری از اولویت‌های اصلی شهرداری قم است.



شهردار قم با اشاره به اینکه مردم نیازمند اکرام مدیران و مسئولان هستند و کرامت و اکرام شهروندان باید سرلوحه کار مسئولان باشد، یادآور شد: ایجاد توازن و تعادل در خدمت رسانی و توسعه یکسان مناطق از برنامه‌‌های شهرداری قم است که عمران و آبادانی مختص یک منطقه نباشد و به دیگر مناطق نیز توجه جدی و اساسی شود.



وی بودجه عمرانی شهرداری قم را کافی ندانست و گفت: بودجه شهرداری قم در مقایسه با دیگر کلان‌شهرها و یا برخی از شهرهای اطراف قم بسیار ناچیز و کم است و با این بودجه نمی‌توان به عمران و آبادانی شهر دست یابیم.



دلبری افزود: شهر قم نیازمند حمایت بیشتر دولت و مسئولان است و شهرداری باید با برنامه ریزی منسجم راهکارهای افزایش درآمد را جستجو کند.



وی موضوع اقتصاد شهری را به عنوان عامل توسعه پایدار شهری عنوان کرد و در ادامه افزود: حفظ هویت شهری، ‌حفظ حقوق شهروندی و رسیدن به عدالت اجتماعی سه موضوعی است که به عنوان اصول ارزشی در شهرداری قم در حال پیگیری و اجرا است.



سند چشم انداز توسعه و طرح تفصیلی قم تهیه می‌شود



شهردار قم تصریح کرد: تهیه سند چشم انداز توسعه شهر قم در افق 1404 بر اساس الگوی مدیریت شهری از هفته گذشته در شهرداری قم در حال بررسی و تدوین است که در این سند دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، ‌مراجع عظام و حوزه‌های علمیه و اندیشه‌های اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است.



وی ایجاد و راه اندازی اتاق فکر را از دیگر اقدامات شهرداری قم در راستای رفع مشکلات شهری عنوان کرد و گفت: در این اتاق از کلیه مسئولان و مدیران استان، ‌چه در زمان گذشته و چه در زمان حال دعوت شده،‌ تا اندیشه و برنامه‌های خود را جهت عمران و آبادانی بیشتر شهر قم ارائه نمایند تا این شهر به ام القرای جهان اسلام تبدیل شود.



دلبری تهیه طرح تفصیلی قم را از دیگر اقدامات شهرداری عنوان کرد و افزود: رعایت اصول شهرسازی و اجرای صحیح آن برای یک نسل و جامعه در آینده بسیار تعیین کننده است و نگاه متولیان امور شهری به طرح تفصیلی شهر باید نگاهی بلند مدت و عام المنفعه بوده و مردم در آینده باید از آن طرح بهره‌مند شوند.