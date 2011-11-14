سرشماری نفوس و مسکن یک روز زودتر از موعد به پایان رسید

بیژن سلیمانپور درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان رباط کریم که از دوم آبان ماه آغاز شده بود، پس از گذشت 19 روز و بدون هیچگونه مشکلی و با مشارکت شایسته و خوب مردم شهرستان رباط کریم شنبه به پایان رسید.

وی ادامه داد: 260 نفر در شهرستان رباط کریم در بخشهای مختلف در اجرای طرح سرشماری مشارکت می کردند که از این تعداد 125 نفر مامور آمارگیر بودند.

سلیمان پور عنوان کرد: با وجود سرد شدن هوا و بارش برف در شهرستان رباط کریم، کار آمارگیری بدون وقفه و کوچک‌ترین خللی با تلاش و سخت‌کوشی آمارگیران ادامه دارد که باید این حرکت را جهادی مقدس دانست .

وی اضافه کرد: آمارگیران با تحمل سختی‌ها و سرمای شدید هوا به صورت منطقی و با احساس مسئولیت بهتر و بیشتر کار خود را در عرصه آمارگیری ادامه می‌دهند و هیچ‌گونه خللی در برنامه‌ریزی‌ها و زمانبندی ما به وجود نمی‌آید .

مدیر اجرای طرح سرشماری شهرستان رباط کریم با اشاره به بارش برف در مناطق روستایی در این شهرستان و مشکلات رفت و آمد در آنها بیان کرد: با این وجود آمارگیران با تلاش و کوشش فراوان کار آمارگیری را در روستاها ادامه می دهند و در روزهای پایانی اجرای این طرح ملی ، سرعت بیشتری به کار خود بخشیده اند .

سلیمان پور با بیان اینکه تا کنون هیچ مشکلی در اجرای طرح سرشماری به وجود نیامده است، ابراز امیدواری کرد که بر اساس وعده ای که داده بودیم هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان رباط کریم یک روز زودتر از موعد مقرر به پایان رسید.