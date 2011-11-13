غلامحسین بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: درخصوص سقوط تیم فوتبال پیام مشهد به رقابت‌های لیگ دسته 2 مطابق قانون رفتار کردیم، اگرچه قبول دارم که قانون فقط در خصوص این باشگاه اعمال شد. البته مدیرعامل باشگاه پیام برای اعتراض به حکم دیر عمل کرده و متاسفانه سقوط تیم فوتبال پیام به رقابت‌های لیگ دسته 2 کشور قطعی شده است.

رئیس سازمان لیگ آزادگان در خصوص کسر امتیاز از باشگاه استیل آذین نیز تاکید کرد: به دلیل حکمی که توسط کمیته انضباطی فیفا صادر شده است از باشگاه استیل آذین که در رقابت‌های لیگ آزادگان حضور دارد 12 امتیاز کسر خواهد شد.

طرح شکایت از باشگاه استیل آذین در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بین المللی فوتبال به دنبال عدم پرداخت حق و حقوق برخی مربیان و بازیکنان خارجی این تیم صورت گرفت.