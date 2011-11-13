به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود روحانینژاد اظهار داشت: مراسم ویژه جشن شب عید سعید غدیر خم از روز دوشنبه 23 آبان با سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد آغاز با قرائت کامل خطبه غدیر توسط حجتالاسلام مهدی شجاع در رواق امام خمینی(ره) ادامه می یابد.
وی افزود: مراسم ویژه جشن روز عید همراه با مدیحهسرایی مداحان اهل بیت(ع) نیز روز سه شنبه 24 آبان صبح و بعدازظهر در صحن آزادی، تالار اماکن متبرکه برگزار میشود.
وی تصریح کرد: قرائت دعای ندبه ویژه روز عید غدیر توسط امیر عارف از ابتدای طلوع آفتاب در رواق امام خمینی(ره) و قرائت خطبه غدیر در روز عید توسط حجتالاسلام اسلامیفر در رواق امام خمینی(ره) از دیگر برنامههای پیش بینی شده روز عید غدیر در حرم رضوی است.
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