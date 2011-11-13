مدیریت مزرعه از ارکان اصلی حفظ خاک است

امام بردی حاجی عرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بی توجه بودن به بستر اصلی تولید یعنی خاک، باعث بی نتیجه ماندن سرمایه گذاریهای عظیم در این بخش می شود.

وی اظهار داشت: بخش کشاورزی نقش بسزایی در اقتصاد ملی دارد و گندم یکی از محصولات استراتژیک بوده و بخش عمده ای از نیازهای غذایی جوامع بشری را تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: برای افزایش میزان عملکرد تولید گندم در واحد سطح بکارگیری نتایج تحقیات در مزارع و بهره گیری از فنون نوین یه نژادی و بهزارعی و مدیریت آب، توسعه مکانیزاسیون، نوسازی کمباین ها برای جلوگیری از ریزش در هنگام برداشت امری ضروری است.

حاجی عزاری بیان داشت: استفاده بهینه از آب در دسترس با اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و استفاده از آزمون خاک در آزمایشگاههای موجود در استان و شهرستان از جمله راهکارهای افزایش عملکرد گندم در واحد سطح است.

این کارشناس از بهره برداران بخش کشاورزی خواست از فناوریهای حفاظتی و افزایش کارآیی، استفاده از فنون نوین و کشاورزی و مشاره با کارشناسان دریغ نکنند.