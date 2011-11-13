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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۵۴

حاجی عزاری:

مدیریت مزرعه از ارکان اصلی حفظ خاک است

مدیریت مزرعه از ارکان اصلی حفظ خاک است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول ترویج و آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی گنبد کاووس، مدیریت مزرعه را یکی از ارکان حفظ خاک به عنوان بستر اصلی تولید بخش کشاورزی دانست.

امام بردی حاجی عرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بی توجه بودن به بستر اصلی تولید یعنی خاک، باعث بی نتیجه ماندن سرمایه گذاریهای عظیم در این بخش می شود.

وی اظهار داشت: بخش کشاورزی نقش بسزایی در اقتصاد ملی دارد و گندم یکی از محصولات استراتژیک بوده و بخش عمده ای از نیازهای غذایی جوامع بشری را تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: برای افزایش میزان عملکرد تولید گندم در واحد سطح بکارگیری نتایج تحقیات در مزارع و بهره گیری از فنون نوین یه نژادی و بهزارعی و مدیریت آب، توسعه مکانیزاسیون، نوسازی کمباین ها برای جلوگیری از ریزش در هنگام برداشت امری ضروری است.

حاجی عزاری بیان داشت: استفاده بهینه از آب در دسترس با اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و استفاده از آزمون خاک در آزمایشگاههای موجود در استان و شهرستان از جمله راهکارهای افزایش عملکرد گندم در واحد سطح است.

این کارشناس از بهره برداران بخش کشاورزی خواست از فناوریهای حفاظتی و افزایش کارآیی، استفاده از فنون نوین و کشاورزی و مشاره با کارشناسان دریغ نکنند.

کد مطلب 1459473

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