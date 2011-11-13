حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تروریستها در شهر کاظمین یک بمب را در محل توقف اتوبوس زائران ایرانی منفجر کردند گفت: در این حادثه 10 زائر ایرانی مجروح شدند.
وی افزود: این انفجار در داخل پارکینگ اتوبوسها در منطقه الکاظمیه (کاظمین) که مرقد مطهر حضرت امام موسی کاظم(ع) قرار دارد، رخ داد و از میان 10 زائر ایرانی که مجروح شدند 4 نفر به بیمارستان منتقل شده و 6 نفر دیگر به صورت سرپایی درمان شدند.
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: این زائران تحت پوشش کاروانهای سازمان حج و زیارت نبوده و به صورت انفرادی به عراق اعزام شده بودند و پارکینگ مذکور هم محل استقرار زائران انفرادی بوده است.
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