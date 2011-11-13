حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تروریستها در شهر کاظمین یک بمب را در محل توقف اتوبوس زائران ایرانی منفجر کردند گفت: در این حادثه 10 زائر ایرانی مجروح شدند.

وی افزود: این انفجار در داخل پارکینگ اتوبوسها در منطقه الکاظمیه (کاظمین) که مرقد مطهر حضرت امام موسی کاظم(ع) قرار دارد، رخ داد و از میان 10 زائر ایرانی که مجروح شدند 4 نفر به بیمارستان منتقل شده و 6 نفر دیگر به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: این زائران تحت پوشش کاروانهای سازمان حج و زیارت نبوده و به صورت انفرادی به عراق اعزام شده بودند و پارکینگ مذکور هم محل استقرار زائران انفرادی بوده است.

به گفته منابع خبری در حمله جداگانه دیگر، پنج نفر بر اثر انفجار دو بمب در نزدیک پست برق منطقه التاجی در شمال بغداد زخمی شدند که در مجموع 20 نفر ایرانی و عراقی مجروح شده اند.



