بررسی و اطلاع رسانی درباره انفجار اخیر به عهده سپاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: من وظیفه داشتم پیام تسلیت هیأت دولت و شخص رئیس جمهور را به خانواده شهدای این حادثه ابلاغ کنم که در همین زمینه در منزل سردار شهید مقدم حضور یافتم و پیام تسلیت هیأت دولت را به خانواده سایر شهدا نیز ابلاغ خواهم کرد.

وی در خصوص علت این حادثه گفت: همانطور که مسئولان سپاه اعلام کرده اند این حادثه به علت جابجایی مهمات بود و اینگونه اتفاقات طبیعی است.

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سپاه انفجار دیروز هنگامی صورت گرفت که یک محموله مهمات از زاغه در حال خارج شدن به سمت منطقه مورد نظر بود که متأسفانه به محض خروج از زاغه این حادثه اتفاق افتاد.آخرین آمار شهدا و مجروحین حادثه انفجار زاغه مهمات که در حوالی غرب تهران رخ داده بود تا این لحظه 33 نفر است.

