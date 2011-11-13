به گزارش خبرگزاری مهر، خسروی با اشاره به اینکه پنج نفر از مجروحان این حادثه هنوز در بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم بستری هستند افزود:‌ مجروحان این حادثه غالباً از ناحیه سر و صورت مجروح شده‌اند.

سه نفر از مجروحان این حادثه نیز حال عمومی خود را رضایت‌بخش اعلام کردند.

یکی از مجروحان گفت:‌ زمان جابه‌جایی مهمات در محل بودم که دچار موج انفجار شدم.

یکی دیگر از مجروحان حادثه دیروز نیز گفت:‌ در فاصله 10 تا 12 متری حادثه بودم که انفجار رخ داد. وی وضع خود را خوب توصیف کرد.

علاوه بر این یکی دیگر از مجروحان حادثه دیروز هم گفت:‌ من کار برق مجموعه را انجام می‌دادم که حادثه رخ داد و بیهوش شدم.

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سپاه انفجار دیروز هنگامی صورت گرفت که یک محموله مهمات از زاغه در حال خارج شدن به سمت منطقه مورد نظر بود که متأسفانه به محض خروج از زاغه این حادثه اتفاق افتاد.آخرین آمار شهدا و مجروحین حادثه انفجار زاغه مهمات که در حوالی غرب تهران رخ داده بود تا این لحظه 33 نفر است.

