ورزشکار اردبیلی قهرمان مسابقات پرس سینه آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمدی که در قالب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شده بود، توانست مقام قهرمان وزن 120 کیلوگرم رشته پرس سینه آسیا را در رده بزرگسالان کسب کند.

وی همچنین در رده جوانان نیز با مهار وزنه 225 کیلوگرم، 20 کیلوگرم رکورد جوانان آسیا را بهبود بخشیده و قهرمان قهرمانان لقب گیرد.

مسابقات قهرمانی پاورلیفینگ آسیا با شرکت 143 ورزشکار از 11 کشور آسیا در فیلیپین برگزار شد.

یاشار صمدی پس از کسب این عناوین امروز در میان استقبال با شکوه مسئولان ورزش استان و مردم این شهرستان به استان اردبیل بازگشت.

