زمین لرزه ای 4.5 ریشتری فاریاب را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی شهرستان ریگان در شهر کرمان ساعت 11 و 30 دقیقه ظهر یکشنبه شاهد بروز زمین لرزه 4.6 ریشتری بود که بار دیگر جنوب کرمان ساعت 17 و 14 دقیقه لرزید.

زمین لرزه 4.5 ریشتری جنوب کرمان که به مرکزیت فاریاب روی داده است موجب هراس مردم و خروج آنها از منازل مسکونی شد.

کانون این زمین لرزه در عمق 23 کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی آن 57.05 درجه طول جغرافیایی و 48.14 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

تاکنون خساراتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

بنا به اعلام مسئولان محلی نیروهای امدادی در این شهرستان به حالت آماده باش هستند.

گسل فاریاب در جنوب کرمان یکی از فعالترین گسلهای استان زلزله خیز کرمان است و روز گذشته نیز شاهد زمین لرزه ای 3 ریشتری بوده است.