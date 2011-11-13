به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن توپا حیدری عصر یکشنبه در حاشیه مسابقه خوشنویسی قربان تا غدیر، با اشاره به اینکه خوشنویسی هنری زیبا و تفکر آمیز است اظهار داشت: وقتی به خطوط زیبای یک اثر فاخر در خوشنویسی می نگریم زیبایی و جلوه خاص و ظرافتی که هنرمند آن خلق کرده است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نوشهر، پیشکسوتان را چراغ و روشنایی هنرعنوان کرد و بیان داشت: این روشنایی باید در اختیار و خدمت برای راهنمایی هنرجویان و هنرمندان نسل جدید باشد.

توپا حیدری تصریح کرد: در این مسابقات مصطفی عیسی کاکرودی و پرویز صالحی از اساتید خوشنویسی منطقه داوری و قضاوت را به عهده داشتند و دلسوزانه در این راه همراه و همیار شرکت کنندگان بودند.

در این روز از هشت هنرمند خوشنویسی با لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود تجلیل شد و مورد تقدیر قرار گرفتند.