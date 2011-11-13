به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: شهادت سردار حسن تهرانی مقدم مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو هیئت امنای مدرسه علمیه خواهران نورالزهرا (سلام الله علیها) در تهران که عمر شریف خود را صرف پاسداری از میهن اسلامی و ترویج مذهب حقه شیعه نمود، ثلمه‌ای است جبران‌ناپذیر.



در ادامه پیام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تصریح شده است: بی‌شک کادر حوزه‌های علمیه خواهران به ویژه مدرسه علمیه خواهران نورالزهرا (سلام الله علیها) خدمات این پاسدار اسلام را از خاطر نخواهند برد و یاد آن شهید در خاطر طلاب و اساتید این مدرسه علمیه جاودان خواهد بود.



در پایان این پیام آمده است: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران شهادت سردار تهرانی مقدم به همراه جمع دیگری از سربازان اسلام و میهن اسلامی را به محضر حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه دوست‌داران ارزش‌های الهی و انسانی تسلیت می‌گوید و برای آن شهدای عزیز و مجاهد علو درجات از خداوند منان مسئلت دارد.