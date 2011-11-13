به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شکاری عصر یکشنبه در بازدید اعضای شورای شهر از آرامستان گرگان با بیان این مطلب گفت: روزانه به طور میانگین چهار نفر در آرامستان امامزاده عبدالله گرگان کفن و دفن می شوند.

وی با تاکید بر اینکه پرسنل واحد آرامستان حق دریافت هیچ گونه وجهی را به طور مستقیم از صاحبان متوفیان ندارند، افزود: دریافت هرگونه وجه به عنوان پاداش و غیره غیرقانونی و قابل پیگرد خواهد بود.

حسن ربیعی رئیس شورای اسلامی شهر گرگان نیز در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد آرامستان جدید در گرگان با توجه به ظرفیت محدود آرامستان فعلی از شهرداری خواست نسبت به تعیین مکان و تهیه زمین آرامستان جدید اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.

گفتنی است اعضای شورای اسلامی شهر در پایان بازدید خود از سردخانه و غسالخانه آراستان گرگان بر ضرورت تجهیز و بازسازی آن تاکید کردند.