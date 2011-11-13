به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاریجانی پیش از سفر به نیویورک تصریح کرد: هیات همراه در این اجلاس مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره مسائل مهم بینالمللی از جمله مسائل حقوق بشر تبیین میکند.
وی ادامه داد: سازمان ملل در واقع خانه همه ملتهاست اما متاسفانه سوء استفاده دولتهای خاصی در دنیا به خصوص آمریکا و برخی دول غربی سبب شده که این خانه مکانیزمهای عادلانه خودش را از دست بدهد و به تدریج از اهمیت و اعتبارش کاسته شود.
مشاور رییس قوه قضاییه در امور بینالملل اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران مصرتر از گذشته در پروسههای مختلف بینالمللی شرکت میکند تا بتوانیم نظم جدیدی را در آینده برای این سازمان و برای اعضای خانواده بینالملل رقم بزنیم.
لاریجانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس، سیاست استراتژیک برخورد فعال با مسائل بینالمللی را در دستور کار خود قرار داده و تهاجمات و توطئههای مختلفی که آمریکا و برخی دول غربی به آن دست میزنند چه تحت عنوان حقوق بشر، تروریسم یا مسائل هستهای هیچکدام در تصمیم این نظام برای حضور فعال در صحنه بینالمللی و پیشبرد اهداف عالی و عادلانهاش تاثیری نداشته است.
بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، وی انجام ملاقاتهای دیپلماتیک و حقوقی با هیاتهای سایر کشورها، گفتوگو با رسانههای بینالمللی، ملاقات با تشکلهای حقوقی غیردولتی و تعامل و تبیین سیاستهای ایران در این ملاقاتها را از جمله اهداف این سفر برشمرد.
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