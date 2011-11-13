برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حوالی ظهر امروز زمین لرزه ای شدید با قدرت 4.6 ریشتری منطقه چاه قنبر در شهرستان ریگان را تکان داد.
وی گفت: بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین لرزه در منطقه مسجد ابوالفضل بوده است.
وی تصریح کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته این زمین لرزه در استان کرمان هیچ خسارت مالی و جانی نداشته است.
فرماندار ریگان از روند مطلوب بازسازی خانه های صدمه دیده در زمین لرزه های شش ریشتری سال گذشته این شهرستان خبر داد.
برزنگ افزود: گروههای امدادی شهرستان هم اکنون درحال آماده باش هستند و در صورت بروز زمین لرزه آماده امداد رسانی هستند.
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