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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۴

همزمان با عید غدیر/

جشن برادری فرزندان شهدا در بهشت زهرا(س) برگزار می شود

جشن برادری فرزندان شهدا در بهشت زهرا(س) برگزار می شود

شهرری - خبرگزاری مهر: همزمان با عید سعید غدیرخم، جشن برادری فرزندان پسر شهدا در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد شاهد ترویج فرهنگ برادری اعلام کرد، پسران شهدا در روز عید غدیر خم در سالن دعای ندبه بهشت زهرا(س) گردهم می آیند تا با بستن عقد اخوت میان یکدیگر، سنت حسنه‌ای را که میان پدرانشان مرسوم بود، احیا کنند.

این ستاد، از تمام پسران شهدا برای حضور در مراسم مذکور دعوت به عمل آورده و احیای این سنت حسنه را موجب ایجاد همدلی و اتحاد میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه پسران معزز شهدا دانسته است.

این مراسم از ساعت 7:30 صبح سه شنبه با قرائت دعای ندبه آغاز می ‌شود و پس از آن، مدح و منقبت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و مراسم قرائت عقد اخوت میان پسران شهدا برگزار خواهد شد.

در پایان این جشن بزرگ، پسران شهدا به زیارت قبور مطهر شهدای سادات بهشت زهرا(س) مشرف می ‌شوند.

جشن ملی برادری همزمان با جشنهای عید سعید غدیر خم در تمام استانهای کشور برگزار می‌ شود و طی آن بین اقشار مختلف مردم عقد اخوت برقرار می‌ شود.

مراسم عقد اخوت میان فرزندان شهدا با همکاری ستاد شاهد ترویج فرهنگ برادری و اداره فرهنگی گلزار شهدای تهران وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران برگزار می ‌شود.

کد مطلب 1459491

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