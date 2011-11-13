تلاش دولت برای تقدیم لایحه بودجه 91 در مهلت قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر سید محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس در 12 اسفند باید لایحه بودجه به گونه ای تقدیم مجلس کنیم تا قبل از این زمان بخش اعظم آن در مجلس بررسی شود.

وی گفت: بر همین اساس رئیس جمهور تأکید دارد این لایحه هر چه زودتر تقدیم مجلس شود و به احتمال زیاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کلیات این لایحه را به دولت تقدیم خواهد کرد که پس از تأیید آن در دولت لایحه بودجه 91 تقدیم مجلس خواهد شد.

به گزارش مهر، مجلس سال 87 با تغییر آیین نامه داخلی خود و برای جلوگیری از تاخیر دولت در ارائه بودجه های سالانه دولت را مکلف کرد تا 15 آذر ماه هر سال بودجه سال بعد را به مجلس ارایه کند،علی لاریجانی رئیس مجلس نیز همزمان با تصویب این آیین نامه تاکید کرده بود که ما مصر هستیم که دولت، لایحه‎ ‎بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه کند.

این درحالی بود که نمایندگان مجلس از نیمه دوم آذرماه سال گذشته در تذکرات مختلف به دولت خواستار تقدیم لایحه بودجه سال 1390 به مجلس شدند و به دنبال آن حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی و شهاب الدین صدر نواب رئیس مجلس در نامه های جداگانه به رئیس جمهور خواستار تسریع در ارائه این لایه به مجلس شدند.

با این وجود لایحه بودجه سال 1390 اوایل اسفند سال 89 به مجلس ارائه شد و نهایتا با چندین ماه تاخیر در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید.