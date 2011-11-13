به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سرانجام پس از انتظار فراوان مخالفان، نخست وزیر 75 ساله ایتالیا با تقدیم استعفای خود به رئیس جمهوری این کشور برای همیشه از سیاست خداحافظی کرد.

میلیاردر ایتالیایی در حالی پس از 17 سال به دنیای تجارت و تبلیغات بازمی گردد که پرونده های اتهامات مالی و اخلاقی وی همچنان مفتوح بوده و نوید روزهای نگران کننده ای را می دهند.

این در حالی است که اگر تا کنون برلوسکنی از حضور در دادگاههای رسیدگی کننده به اتهامات خود به بهانه داشتن مشغله های نخست وزیری خودداری می کرد، از این پس دیگر این بهانه رفع شده و وی چاره ای جز روبرو شدن با این اتهامات ندارد.

بر این اساس، نخست وزیر سابق ایتالیا اکنون به آخر عمر سیاسی اش رسیده است. هر چند برلوسکنی اعلام کرده از سیاست کنار می رود، اما بسیاری از ناظران بر این باورند که وی دست کم به حمایت از گروههای سیاسی مورد علاقه خود در رقابتهای انتخاباتی همت می گمارد چرا که به گفته خودش این رقابتها همیشه به نفعش تمام شده است.

برخی کارشناسان نیز پایان حضور برلوسکنی در عرصه سیاسی ایتالیا را به معنای پایان یک دوران سیاسی در این کشور ارزیابی می کنند. "ماسیمو فرانکو" تحلیلگر ایتالیایی معتقد است کناره گیری این سیاستمدار نه تنها پایان عمر یک دولت بلکه پایان یک سیستم سیاسی بود.

گفتنی است به دنبال فشار گروههای مخالف دولت ایتالیا و تصویب لایحه اصلاحات اقتصادی در دو مجلس این کشور، برلوسکنی طبق وعده خود شب گذشته از نخست وزیری کناره گیری کرد.