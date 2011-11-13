مرحله نهایی مسابقات قرآن مشگین شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که بعد از ظهر یکشنبه بر گزار شد، شرکت کنندگان برادر و خواهر در رده سنی زیر شانزده و بالاتر با هم به رقابت پرداختند.

در رشته قرائت و ترتیل زیر 16 سال میثم داداش زاده و مهدی حکیمی و در رده سنی بالای 16 سال فیاض عبدالعی زاده و علی سعادتی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در بخش خواهران زیر 16 سال نیز دررشته های قرائت و ترتیل سعیده بابازاده و سعیده فرزین و در بالای 16 سال فاطمه سعادتی و فاطمه بولاقی نفراول شدند.

در بخش حفظ قرآن کریم نیز محمد حسین صحت مند به عنوان حافظ نمونه شهرستان مشگین شهر انتخاب شد.

همچنین در مراسمی دیگر در اردبیل کرسی تلاوت قرآن کریم با حضور استاد و قاری بین المللی عباس سلیمی در مسجد منصوریه این شهر برگزار شد.

در این مراسم ضمن تجلیل از محمد حسین رحمانی حافظ خردسال کل قرآن در اردبیل، قاریان و حافظان کشوری و استان آیاتی چند از کلام ا.. مجید تلاوت کردند.

محفل قرآنی نیز همزمان با عید غدیر خم در مسجد منصوریه برگزار می شود.