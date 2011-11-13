به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی در حرکت یکضرب وزنه 201 را براحتی بالای سر برد و در حرکت دوم وزنه 209 را انتخاب کرد و آن را هم خیلی راحت مهار کرد. سلیمی در حرکت سوم با انتخاب وزنه 214 کیلوگرمی به رکورد 213 کیلوگرمی رضازاده حمله کرد و موفق به مهار این وزنه شد. این رکورد به مدت هشت سال در اختیار حسین رضازاده بود.

سجاد انوشیروانی، دیگر وزنه بردار کشورمان موفق شد با مهار وزنه 198 کیلوگرمی به مدال برنز حرکت یکضرب دسته سنگین وزن مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان دست پیدا کند. "آیهور شیمیچنکو" از اوکراین با مهار وزنه 200 کیلوگرمی مدال نقره این وزن را کسب کرد.

رقابت‌های دوضرب تا دقایقی دیگر آغاز می شود.

این مسابقات از 14 آبان‌ماه در "دیزنی لند" فرانسه آغاز شده و امشب با انجام رقابت‌های دسته فوق سنگین به پایان می رسد.