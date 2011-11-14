به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی وضعیت بازار کار استان قم را در هفت ماهه سال 90 تشریح کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 12948 نفر از جویندگان کار به کاریابی‌های استان مراجعه و تحت عنوان کارجو ثبت نام نموده‌اند که از این تعداد حدود 26 درصد خانم‌ها و 74 درصد از آقایان بوده‌اند.



وی در خصوص تحصیلات جویندگان کار اعلام کرد: بیش از 32 درصد از جویندگان کار استان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.



دبیر کارگروه اشتغال استان در ارتباط با وضعیت جویندگان کار به لحاظ سنی گفت: در سال جاری 43 درصد از جویندگان کار بین 15 تا 24 سال سن داشته و 47 درصد از آنها نیز 25 تا 34 سال و مابقی 35 سال به بالا بوده‌اند.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون توزیع جویندگان کار بر حسب میزان مهارت در سال 1390 بیان داشت: متأسفانه بیش از 55 درصد جویندگان کار فاقد هرگونه مهارت بوده‌اند و 25 درصد آنان نیمه ماهر و باقی مانده دارای مهارت از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بوده‌اند.



رحمانی در ارتباط با فرصت‌های شغلی بدست آمده یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود بیش از 18 هزار فرصت شغلی به کاریابی‌ها اعلام شده است که بخش صنعت با 71 درصد بیشترین و کشاورزی با یک درصد کمترین فرصت‌های شغلی استان را به خود اختصاص داده است و فرصت‌های شغلی کسب شده در مقایسه با مدت مشابه در سال 1389 حدود 50 درصد افزایش نشان می‌دهد.

