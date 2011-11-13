32 شرکت ایرانی در نمایشگاه تخصصی بازرگانی ترکمنستان حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا کفاشی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نمایشگاه تخصصی ایرانیان با میزبانی خراسان شمالی در 24 آذر ماه در کشور ترکمنستان برگزار می شود که 32 شرکت تولیدی، صنعتی، خدماتی همچنین خدمات فنی و مهندسی و صادراتی از ایران در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

وی تصریح کرد: از این شرکتها، 12 شرکت از خراسان شمالی در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

وی در ادامه با اعلام اینکه متقاضیان حضور در این نمایشگاه تا پایان آبان ماه برای ثبت نام مهلت دارند، یادآورشد: ثبت نام برای برپایی نمایشگاه ایرانیان در ترکمنستان تا 786 متر قطعی شده است که 332 متر آن از سوی شرکتهای خراسان شمالی و 456 متر آن از سوی سایر شرکتهای ایرانی درخواست شده است.

وی همچنین عنوان کرد: در حاشیه این نمایشگاه علاوه بر اینکه گروههای سرمایه گذاری حضور خواهند یافت، مباحث اقتصادی نیز برگزار می شود.

کفاشی در خاتمه اعلام کرد: طی سال گذشته 24 میلیون دلار محصولات تولیدی از خراسان شمالی به کشور ترکمنستان صادر شد.