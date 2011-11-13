فرمانده کل سپاه با خانواده شهید طهرانی مقدم ابراز همدری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در دومین شب از شهادت سردار سرلشکر حسن مقدم مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مراسم بزرگداشتی به منظور گرامی داشت یاد و خاطر این سردار شهید سپاه اسلام، پس از نماز مغرب و عشا در منزل شهید مقدم برگزار شد.

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین، علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده ناجا و جمع زیادی از دوستان و همرزمان این شهید بزرگوار در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم همچنین فرمانده کل سپاه دقایقی به منظور ابراز همدری با خانواده شهید مقدم، با مادر و همسر بزرگوار وی گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر پیکر پاک این شهید عزیز به همراه 16 نفر دیگر از شهدای سازمان جهاد خودکفایی سپاه که ظهر روز گذشته بر اثر انفجار پادگانی در حوالی تهران به شهادت رسیدند، فردا دوشنبه از ساعت 8:30 از مقابل حسینه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه واقع در ابتدای خیابان پیروزی، میدان کلاهدوز با حضور اقشار مختلف مردم تهران به سوی بهشت زهرا(س) تشییع خواهد شد.



بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سپاه انفجار دیروز هنگامی صورت گرفت که یک محموله مهمات از زاغه در حال خارج شدن به سمت منطقه مورد نظر بود که متأسفانه به محض خروج از زاغه این حادثه اتفاق افتاد.آخرین آمار شهدا و مجروحین حادثه انفجار زاغه مهمات که در حوالی غرب تهران رخ داده بود تا این لحظه 33 نفر است.

