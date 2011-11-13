رسانه برتر حوزه کتابخوانی در لرستان معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این رابطه اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی و اهمیت ترویج این فرهنگ توسط اقشار مختلف نقش رسانه ها در این زمینه انکار ناپذیر است که در استان لرستان اصحاب رسانه همکاری قابل تقدیری در این زمینه دارند.

وی گفت: در طول برگزاری هفته کتاب از تمام رسانه‌های مکتوب و مجازی استان ارزیابی در خصوص انعکاس رویدادها و مطالب ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی خواهیم داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: بعد از این ارزیابی از رسانه‌هایی که بیشترین پوشش خبری را در نوزدهمین هفته کتاب و کتابخوانی داشته باشند با اهدای جوایزی تقدیر خواهد شد.

حجت الاسلام اسماعیلیان اظهار داشت: رسانه های ارتباط جمعی می توانند در ترویج فرهنگ های سازنده موثر واقع شوند و کتاب را به عنوان ماندگارترین عنصر فرهنگی به جامعه بشناساند.

وی افزود: رسانه می تواند تاثیر شگرفی در ترویج کتاب و کتابخوانی گذارده و مردم را در راستای استفاده از منابع مکتوب فرهنگی و علمی تشویق کنند و زمینه توسعه علمی - فرهنگی جامعه را فراهم کنند.