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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

نخستین مرکز انتشاراتی بروجرد افتتاح شد

نخستین مرکز انتشاراتی بروجرد افتتاح شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: به منظور تسهیل در امور چاپ و انتشار کتاب توسط ناشران نخستین انتشاراتی در شهرستان بروجرد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءاله امان الهی بهاروند در این رابطه اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برای رفاه حال ناشران کتاب و حمایت جدی از این قشر نسبت به راه اندازی مراکز انتشاراتی و تقویت این مراکز اقدام کرده است.

وی افزود: از آنجا که مطالعه کتاب به عنوان یک ضرورت محسوب می شود و مقام معظم رهبری در امر کتاب و کتابخوانی تأکید جدی داشته اند لذا با تقویت حوزه های انتشاراتی می توان علاوه بر مولفان کتاب سرانه مطالعه را نیز افزایش داد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: کتاب امروز به عنوان یک نیاز اساسی در جامعه به شمار می رود و اهمیت دادن به فرهنگ و هنر به ویژه امر کتابخوانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امان الهی بهاروند افزود: نخستین انتشاراتی شهرستان بروجرد با عنوان "اندیشه پارسا" به مدیریت ابراهیم نصرالهی و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شده است.

کد مطلب 1459515

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