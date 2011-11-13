پیشنهاد راه اندازی خط پروازی ساری - آستاراخان/ مازندران به بازرگانان روس معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبرطاهایی عصر یکشنبه در دیدار با ماکسیم آناتولییویچ بارانوف سرکنسول جدید مازندران و گیلان با اشاره به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه اظهار داشت: روابط مازندران با استانهای جنوبی روسیه مانند آستاراخان می تواند بیشتر از گذشته توسعه یابد.

وی بر راه اندازی سرکنسولگری روسیه در ساری تاکید کرد و گفت: دایر شدن این سرکنسولگری نقطه قوتی برای دو طرف به شمار می‌رود که در پیگیری امور مربوط به بخش تجاری، رفع مشکلات موجود و تسهیل در امورمبادلات و مراودات طرفین تاثیر گذار خواهد بود.

طاهایی با اشاره به اینکه تنها راه ارتباطی با این کشور، هم اکنون از طریق دریای مازندران صورت می گیرد، افزود: راه ‌اندازی خط هوایی بین ساری و آستاراخان نقش مهمی در گسترش ارتباطات دو کشور ایران و روسیه و افزایش تبادلات تجاری خواهد داشت.

وی گفت: در حوزه مناسبات کشورهای همسایه مهمترین موضوع که به حسن همجواری کمک می کند احترام به ملت ها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر است.

استاندار مازندران تاکید کرد: ظرفیت زیادی برای برقراری روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و روسیه به ویژه از طریق دریای مازندران وجود دارد که باید بیش از گذشته افزایش یابد.

طاهایی با تاکید بر ضرورت همکاری سرکنسول جدید روسیه برای اجرایی کردن مفاد تفاهمنامه‌های منعقد شده بین مازندران و آستاراخان، بیان داشت: امیدواریم روابط دوستانه دو طرف همچنان بتواند باعث گسترش مناسبات دو طرف در خصوص تجارت و ایجاد معاملات اقتصادی جدید شود.

استاندار مازندران با برشمردن برخی از توانمندی‌های این استان، گفت: وجود بنادر نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد، ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در استان، وجود زیرساخت های لازم مانند خطوط راه‌آهن و وجود سه جاده مواصلاتی به تهران، از جمله بسترهای موجود دراستان برای فعالیت‌های اقتصادی است.

طاهایی افزود: مازندران در چارچوب سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌گذاری های مشترک در بخش‌های مختلف کشاورزی، گردشگری و صنعتی استقبال می‌کند.

توانمندیهای اقتصادی مازنیها برای روسها تبیین شود

آناتولییویچ بارانوف، سرکنسول روسیه نیز دراین دیدار با ابراز خرسندی از حضور خود در مازندران اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد تا برنامه‌های روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی دوطرف بیشتر از گذشته گسترش یابد.

سرکنسول روسیه با اشاره به توانمندی بالای مازندران در زمینه‌های مختلف تجاری و اقتصادی، خواستار معرفی این توانمندیها به تجار و سرمایه‌گذاران روسی با هدف بهره ‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها و افزایش سطح تبادلات تجاری آنها شد.

رئیس نمایندگی کنسولی روسیه در مازندران و گیلان پیشنهاد کرد تا کمیسیون های فرعی با موضوع همکاری در عرصه های شیلاتی، امور مالی و بانکی، ترانسفرهای کشاورزی و صنعتی تشکیل شود تا در افزایش سهم تبادلات تجاری ایران و روسیه و بررسی راهکارهای گسترش همکاری بین این دو کشور فعالیت کند.