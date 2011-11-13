نمایشگاه "تازه های کتاب" در 8 کتابخانه بروجرد دایر شد

داوود پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: از امروز به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه هایی با عنوان تازه های کتاب به طور مشارکتی در هشت کتابخانه با موضوع جدیدترین عنوانهای کتاب در معرض دید علاقمندان و دوستداران کتاب قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین در طول این هفته از کتابخانه های سطح شهر بازدید و از کتابداران، کتاب یاوران و اعضای فعال کتابخانه ها تجلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد در ادامه تصریح کرد: در هفته کتاب و کتابخوانی کتابداران برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ترویج آن در سطح مدارس شهرستان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

وی بیان داشت: امسال نیز همچون سالهای گذشته به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از خردسال ترین و مسن ترین کتاب خوان در طول یک سال گذشته با هدف ایجاد انگیزه برای خواندن کتاب در بین افراد تجلیل به عمل خواهد آمد.

پهلوان گفت: کتاب بهترین سرمایه برای افرادی است که می خواهند سطح دانش و آگاهی خود را ارتقا بخشیده و هدفشان مفید بودن برای جامعه است.

وی عنوان کرد: متاسفانه امروزه با ورود تکنولوژی و اینترنت و...انگیزه کتاب خواندن در بین افراد کاهش یافته است و مردم سعی می کنند اطلاعات لازم را از طریق رسانه ها و تکنولوژی روز به دست آورند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد افزود: با ایجاد راهکارهای مناسب در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی می توان تمامی مردم را به سمت کتاب خواندن تحت هر شرایطی سوق داد و به آگاهی بخشی افراد کمک کرد.