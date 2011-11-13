مازنیها روزانه 200 لیتر آب مصرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی عصر یکشنبه در سومین جشنواره سراسری فراگیری نخستین واژه آب مازندران، سرانه آب هر ایرانی را کمتر از دو هزار متر مکعب اعلام کرد و گفت: بحران کمبود آب کمتر از هزار و 700 متر مکعب بوده که با توجه به رشد جمعیت در سال هزار و 425 به جمعیت 130 میلیون نفری خواهیم رسید که در این حالت با بحران آب مواجه خواهیم شد.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی مصرف درست آب اظهار داشت: هر مشترک مازندرانی به طور متوسط روزانه 190 تا 200 لیتر آب مصرف می کند.

محمودی مصرف آب شرب خانگی را برای هر فرد کمتر از دو لیتر اعلام کرد و گفت: میانگین مصرف آب در دستشویی ها 40 لیتر بوده در حالیکه استاندارد آن 12 لیتر است.

محمودی با اشاره به 130 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر از مصرف 90 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب تنها 12 درصد در کاهش مصرف آب تاثیر گذار خواهد بود در حالیکه انتخاب وسایل فنی تاثیر بسیار زیادی در کاهش میزان مصرف آب دارد.

مدیر عامل شرکت آبفار مازندران هم گفت: با توجه به تغییر و تحولات موجود در جهان مشکلات نسل آینده قطعا کمبود آب خواهد بود لذا باید مصرف صحیح آب آموزش داده و در این زمینه فرهنگ سازی شود.

محمد حسین برزگر افزود: آموزشها باید از دوران کودکی و با همکاری آموزش و پرورش انجام شود که در این صورت علاوه بر کاهش هزینه ،تحول خوبی در زمینه مصرف درست آب ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر آگاه سازی نسل آینده در خصوص بحران کمبود آب اظهار داشت: کشورهای اروپایی از نظر آب غنی هستند و به دلیل نزولات زیاد و تجمیع آبها مشکل کمبود آب ندارند لیکن در مصرف آب صرفه جویی می کنند.

برزگر، آب را الفبای زندگی خواند و گفت:همان گونه که اولین واژه حین فراگیری دانش آب بوده باید مصرف صحیح آب از دوران کودکی آموزش داده شود و مسئولان فرهنگی مصرف صحیح آب را در بین مردم به ویژه کودکان نهادینه کنند،چرا که اساس کارهای ما بر اساس آموزشهای دوران ابتدایی شکل گرفته و پیاده می شود.

مدیر عامل آبفار مازندران از دانش آموزان خواست نقاشی های زیبایی را در خصوص صرفه جویی آب ترسیم و به اداره روابط عمومی آبفار استان ارسال کنند تا به بهترین نقاشی ها جوایز نفیسی اهداء شود.